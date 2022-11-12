«Легкой прогулки не будет»: Рогозин спрогнозировал развитие конфликта на Украине

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что нисколько не сомневается в победе Вооруженных сил РФ, при этом он признал, что она может быть «очень трудной и сложной». В зоне спецоперации Рогозин сейчас возглавляет группу военных советников «Царские волки» и призвал всех россиян помогать фронту, кто чем может.

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«Я не сомневаюсь в победе. Она будет очень трудная, сложная. Может быть, не сразу, но она будет. Я не помню, чтобы Россия воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой. Мы здесь имеем возможность иногда интересоваться украинской телевизионной пропагандой — это просто зомбирование», — заявил Рогозин.

Он подчеркнул, что «легкой прогулки» на Украине не будет, но «она того стоит, потому что от этого зависит будущее нашей страны».

«Поэтому помогайте фронту, помогайте чем можете – деньгами, своими мозгами, физически, кто может приехать сюда и пополнить ряды — здесь всему будут рады», — добавил Рогозин.

Ранее экс-глава Роскосмоса сообщил о создании «инспекторской группы "Царские волки", которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт». Главной задачей этого добровольческого подразделения, по его словам, является военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в СВО.

