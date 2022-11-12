Лондонская биржа металлов сохранит статус-кво в отношении никеля, меди и алюминия из РФ

Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить запрет на поставки металлов из России и не запрещать хранение российского никеля, алюминия и меди на сертифицированных складах по всему миру, говорится в сообщении биржи. Соответствующее решение было принято после трехнедельного обсуждения с участниками рынка.

Статья по теме: Лондонская биржа металлов хочет подписать себе приговор

«LME не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл. Кроме того, отзывы [участников рынка] ясно показали, что ограничения на поставки будут слишком сложными для осуществления. Таким образом, LME сохранит статус-кво в отношении российского металла», — говорится в пресс-релизе биржи.

Во время обсуждения участникам рынка были предложены три варианта решения вопроса о поставках металлов из РФ: сохранение статуса–кво; полный запрет на хранение российского металла на сертифицированных складах по всему миру и введение пороговых значений или аналогичных ограничений на его хранение.

LME объявила о начале исследования о готовности отказа от поставок российского металла на свои склады 6 октября. В тот же день алюминий подорожал на бирже до $2,4 тыс. впервые с конца августа.

