Махмуд-Али Калиматов: строительство технопарков поможет Ингушетии выйти на новый уровень развития экономики региона

До конца текущего десятилетия в Ингушетии собираются создать шесть индустриальных парков, которые позволят локализовать профильные производства. Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил, что инновационные площадки привлекают инвесторов и молодых бизнесменов.

До 2030 года в Ингушетии намерены создать шесть индустриальных парков. Они будут созданы в регионе в рамках реализации модели экономического развития субъекта. В настоящее время республиканские власти, сотрудничая с с Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон (ОЭЗ) России и единым институтом развития СКФО «КАВКАЗ.РФ», подводят к завершению процесс предпроектной и проектной подготовки к строительству упомянутых объектов. Общая стоимость их реализации – 5,1 миллиарда рублей, причем более половины указанной суммы собираются привлечь у АО «КАВКАЗ.РФ».

Если в Ингушетии появятся индустриальные парки, это позволит объединить предприятия региона по кластерам, а также повысит долю производственного бизнеса внутри субъекта.

Как заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, предполагается, что за счет появления технопарков экономика республики выйдет на иной, более высокий, уровень.

«Инновационные площадки сейчас популярны, востребованы, они привлекательны для инвесторов, для молодых предпринимателей, которые лучше разбираются в современных технологиях. Мы рассчитываем заинтересовать, привлечь их в республику вот такими проектами», – обратил внимание Калиматов.

Проектов, как уже упоминалось выше, насчитывается шесть. Это индустриальный парк «Джейрах», который объединит участников горнодобывающей отрасли, «РИАК» для производителей алюминия, «Магас» для локализации высокотехнологичных производств», IT- парк «Орион», а также два парка, относящихся к агропромышленному кластеру: это «Сунжа», который станет площадкой для представителей плодоовощной отрасли Ингушетии, и «Южный» – для предпринимателей, занимающихся разведением птицы.

«В регионе успешно развивается плодоовощное направление, животноводство. Мы намерены масштабировать эти производства, объединять их в кластерные структуры. Сегодня такой подход – это один из приоритетных векторов в развитии экономики региона. Благодаря такой стратегии растет инновационный уровень проекта», – заявил Калиматов. Как напомнил глава Ингушетии, также выбранная стратегия способствует повышению занятости населения, увеличению зарплаты в регионе, позволяет поднять долю налоговых отчислений в бюджеты разного уровня, а также помогает добиться большей устойчивости и эффективности промышленности субъекта.

На данном этапе региональные власти уже успели провести работу по выделению земельных участков для строительства будущих индустриальных парков. Кроме того, сейчас созданы необходимые условия для подключения объектов к электричеству, водоснабжению, водоотведению, газоснабжению и т.д.