Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил о результатах текущего года, которые стали «затираться в рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений». В числе пяти основных результатов, которые он перечислил в своем Telegram-канале, есть, в частности, пункт о возврате «исконных российских земель» и намек об использовании «всего арсенала возможных средств поражения».

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«1. Напомнить, что это именно Россия защищает своих граждан. И что именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится. 2. Напомнить, что именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не штаты с британией или темным киевом. И этот новый равноправный миропорядок будет выстроен», — написал Медведев (орфография сохранена).

Зампред Совбеза РФ также напомнил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром, и подчеркнул, что страна всегда была способна в одиночку «уничтожать мощного врага или вражеские союзы».

Кроме того, Медведев указал, что Россия «ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни наших военнослужащих и мирного населения», а враги, по его словам, так не делают, и в этом «наша огромная нравственная разница с ними».

«5. Напомнить, что Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время. И последнее, но не по значению. Только теснейшее единство, каждодневный тяжелый труд и высочайший моральный дух способны обеспечить стране Победу», — добавил Медведев.