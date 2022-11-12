Минздрав поручил регионам сформировать четырехмесячный запас лекарств

Запас лекарственных препаратов в российских регионах должен быть сформирован не менее чем на четыре месяца, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, соответствующие «жесткие указания» направлены во все регионы, «чтобы обеспечивать лечебные процессы», передает ТАСС.

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«Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырех месяцев запаса — лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы. Это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медицинские организации», — сообщил журналистам Мурашко.

Он признал, что в России поставки некоторых зарубежных препаратов задерживаются из-за «логистических цепочек», но отказов или серьезных угроз для фармацевтического рынка зафиксировано не было.

Кроме того, глава ведомства сообщил, что наращивание производства лекарств в России идет опережающими темпами, после изменения регуляторной системы происходит «быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок».

