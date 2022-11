На президентских выборах в США может появиться неожиданный кандидат

На прошедших в США 8 ноября выборах был полностью переизбрана нижняя палата Конгресса - палата представителей, на треть обновлен состав сената и прошел ряд местных выборов. В общем-то так, как и предсказывали результаты социологических опросов, представители Республиканской партии получат небольшое преимущество при выборах в палату представителей, а за сенат развернулась равная борьба.

Статья по теме: США: выборы завершаются неожиданно для обеих партий

Республиканцы практически гарантировали себе 211 мест в нижней палате Конгресса (для большинства партии необходимо получить 218 голосов), а демократы — всего 194 места. В оставшихся 30 избирательных округах ситуация менее определенная, но скорее всего республиканцы получат еще семь мандатов. Для примера, в нынешнем составе палаты представителей 220 мест принадлежит представителям Демократической партии, и 212 — республиканцам.

А вот итогам переизбрания 34 сенаторов из 100 пока не удалось определить партию, которая возьмет контроль над верхней палатой парламента. Пока что республиканцы гарантировали себе 49 мест в Сенате, а демократы 48. В трех штатах — Неваде, Аризоне и Джорджии еще продолжается подсчет голосов. В случае, если места в будущем сенате (как и в действующем) распределятся 50 на 50, то решающий голос будет за вице-президентом США Камалой Харрис.

Статья по теме: США перед выбором

Правом досрочного голосования воспользовалось около 44 млн избирателей, что не избавило от очередей на избирательных участках 8 ноября. Во-первых, виной задержек были проверки, призванные не допустить повторного голосования, а во-вторых, технические сбои и неготовность ряда участков к наплыву избирателей. Например, в округе Льюзерн штата Пенсильвании и в Детройте неожиданно закончились бюллетени и пришлось продлевать работу избирательного участка. А в ряде штатов отказывались работать электронные урны для голосования.

Как назло, эти накладки происходили в районах, где преобладали сторонники Республиканской партии. Экс-президент США Дональд Трамп через свою социальную сеть Truth Social призвал избирателей протестовать против этих нарушений. Однако массовых протестов не последовало, поскольку самые настойчивые сторонники республиканцев все-таки получили возможность проголосовать, а те, кто не стал стоять пару лишних часов, априори не годятся для протеста.

Но несчастья, правда иного рода, не обошли стороной и Демократическую партию: в штате Пенсильвания был в 21-й раз переизбран в палату представителей Энтони Делюк, который скончался за месяц до выборов на 86-м году жизни, а в штате Теннесси была переизбрана Барбара Купер, умершая возрасте 93-х лет за две недели до голосования. Что помешало заменить в бюллетенях умерших кандидатов (или намекнуть избирателю о понесенной утрате) остается загадкой. Произошедшее, помимо скорби, породило массу шуток о хорошей физической форме президента США Джо Байдена на фоне этих однопартийцев.

Последствия «красной волны»

После объявления предварительных результатов голосования между лидерами Демократической и Республиканской партий развернулась борьба по навязыванию общественному мнению своей трактовки случившегося. Главной задачей демократов стала попытка девальвировать победу республиканцев на выборах в палату представителей и, соответственно, преуменьшить в глазах избирателя собственное поражение.

Руководство Демократической партии заявило, что «красной волны» (цвет республиканцев) вовсе не было, а произошла незначительная корректировка взглядов колеблющихся избирателей. «Хотя пресса и эксперты предсказывали гигантскую “красную волну”, ее не произошло», – заявил президент США Джо Байден. Кроме того, он заявил, что выборы прошли «без особого вмешательства вообще или без какого-либо вмешательства».

За два дня до выборов Байден объявил, что возможная победа республиканцев «ослабит демократию» в США, но не объяснил почему. Но уже после выборов Байден объявил произошедшее «хорошим день для демократии» и «хорошим днем для Америки». Из бочки дегтя результатов выборов помощники главы Белого дома синтезировали ложку меда.

«Мы потеряли меньше мест в палате представителей, чем на первых промежуточных выборах любого президента-демократа за последние 40 лет», – поделился Байден оптимизмом. Президент США выразил готовность работать «со своими коллегами-республиканцами», но при этом напомнил о своем праве вето, которое республиканцы явно не смогут преодолеть.

К главным внутренним проблемам Байден отнес инфляцию и изменение климата, а в области внешней политики – противостояние России на Украине. Судя по высказываниям лидеров Республиканской партии, сделанных до выборов, у президента и палаты представителей будет мало шансов найти понимание по этим вопросам.

Таким образом, у нижней палаты Конгресса будет возможность блокировать президентские законопроекты, а Белый дом сможет ветировать инициативы палаты представителей.

Конечно, отстранить действующего президента от власти, вряд ли получится, поскольку для этого потребуется согласие не менее двух третей голосов в сенате. Но как следует потоптаться на репутации Байдена к выборам 2024 года республиканцам мало что помешает.

Один из них, Кевин Маккарти, говорил к примеру о том, что поводом для процедуры импичмента может стать провальный вывод американских войск из Афганистана. Вряд ли оппоненты республиканцев обойдут стороной и многочисленные коррупционные скандалы, которых у действующего президента и его сына Хантера Байдена скопилось немало.

Дональд Трамп сдержанно прокомментировал итоги парламентских выборов, назвав их результаты большой личной победой, но «в определенной степени разочаровывающими», очевидно, имея ввиду сенат. А еще до дня голосования экс-президент пообещал сделать важное заявление ровно через неделю после выборов (когда наверняка будут объявлены их окончательные итоги) – 15 ноября. Вероятнее всего, Трамп, попытается оседлать «красную волну» и сделает официальное заявление о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года.

Битва за Белый дом

Если посмотреть на карту США с итогами выборов в палату представителей, то 90% территории страны окрашено в красный (республиканский) цвет, а синим (демократическим) цветом обозначена лишь узкая полоска на западном побережье США и небольшие островки на остальной территории страны. Показательным стало то, что даже во время выборов в нижнюю палату Конгресса (с пропорциональным голосованием) такие традиционно демократические штаты как Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон не смогли обеспечить Демпартии большинства.

Стремясь избежать вероятного поражения на предстоящих президентских выборах, либеральные СМИ принялись усиленно атаковать Трампа. За прошедшие шесть лет рассказы о российском влиянии на политика или его неуловимых финансовых нарушениях перестали действовать на обывателя. На этот раз CNN со ссылкой на неназванного советника Трампа сообщил, что экс-президент пребывает в ярости из-за проигрыша республиканского кандидата в Пенсильвании на выборах в сенат. А Washington Post поспешила найти Трампу замену среди республиканцев на выборах 2024 года.

По мнению газеты, однопартийцы советуют Трампу отложить объявление о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, поскольку взошла новая звезда Республиканской партии – губернатор Флориды Рон Десантис. Действительно, 44-летний политик уверенно выиграл повторные губернаторские выборы, набрав на 59,4% голосов.

Но рост поддержки Десантиса у избирателей Флориды был связан с тем, что губернатор жестко выступал против нелегальной миграции, локдаунов, медицинской программы Барака Обамы и за свободное владение оружием. Иными словами, Десантис больший трампист, нежели сам Трамп, только без антирейтинга бывшего президента США.

Да, в конечном итоге республиканская партия определит кандидата, который будет представлять ее на выборах 2024 года, на праймериз. Но если кандидатом от республиканцев вместо Дональда Трампа будет выбран Рон Десантис, тем будет хуже для демократов.

Демократическая партия никак не может избавиться от «комплекса 2016 года», когда Трамп «украл» их победу на президентских выборах и продолжает мстить ему лично. Между тем, становится очевидным, что американского избирателя не устраивает концепция развития, предлагаемая Демократической партией. За два года пребывания у власти демократы не смогли на практике реализовать своих лозунгов о необходимости перехода к «зеленой энергетике» и окончательной победы над «системным расизмом». Итогами стали стремительный рост инфляции и преступности, что не устраивает избирателя.

Третья сила

Показательным стал призыв богатейшего человека мира, основателя и руководителя компаний SpaceX и Tesla, бывшего сторонника Демократической партии США Илона Маска проголосовать на выборах за республиканцев. «Разделение властей сдерживает крайние крайности обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президент является демократом», – написал Маск с своей социальной сети Twitter. При этом он оговорился, что не исключает варианта того, что проголосует за Демократическую партию в будущем.

Однако, с точки зрения демократов, жребий брошен, Рубикон перейден, а враг должен быть уничтожен.

По информации Bloomberg, еще в октябре администрация Байдена обсуждала, должно ли правительство США проверять предприятия Иона Маска с точки зрения национальной безопасности, в частности – сделку по приобретению Twitter, а также спутниковую сеть Starlink компании SpaceX. Основанием для планов проверки последней послужила «угроза приостановить обслуживание Starlink» для Украины, а в отношении соцсети – «дружественная позиция по отношению к России».

«Я думаю, что сотрудничество или технические связи Илона Маска с другими странами заслуживают внимания. Независимо от того, делает он что-то неподобающее или нет. Я предполагаю, что на это стоит обратить внимание», – с обескураживающей прямотой («независимо от того, делает он что-то неподобающее или нет») заявил недавно Байден. Не менее категорично высказался президент США и по поводу приобретения Илоном Маском Twitter, который предприниматель обещает сделать площадкой для свободного обмена информацией.

«А теперь то, о чем мы все беспокоимся: Илон Маск выходит и покупает инструмент, который распространяет ложь по всему миру... В Америке нет редакторов... Как мы можем ожидать, что дети смогут понять, что происходит?», – возмутился Джо Байден.

Тут с главой Белого дома не поспоришь, действительно Twitter распространял выгодную Демократической партии ложь и запрещал любые упоминания о коррупции кандидата в президенты Джо Байдена, вплоть до лишения возможности высказываться действующего президента США Дональда Трампа. В этом контексте обещание

Не успел Маск внести изменений в политику модерации сообщений Twitter, как, по данным Wall Street Journa, от рекламы в соцсети отказались фармкомпания Pfizer Inc., автоконцерн Volkswagen и компания Audi, корпорации General Mills Inc. и Mondelez International Inc.

Фактически Илону Маску поставлен ультиматум – либо он подчиниться существующим правилам игры, либо самое могущественное государство в мире начнет вредить всем многочисленным бизнесам самого богатого человека в мире. Угроза достаточно серьезная, но вряд ли Маск, покупая убыточную социальную сеть за 44 млрд долларов, мечтал перепечатывать темники Демократической партии и не оценивал всех возможных рисков. Как известно, аппетит приходит во время еды.

В последнее время предприниматель все меньше грезит покорением Марса и все больше обращает внимания на политические проблемы грешной Земли, что может свидетельствовать о его намерении лично покорить политический Олимп США. Возможно, Маск решил попробовать свои силы в борьбе за Белый дом в 2024 году или в 2028 году, хотя, может быть, просто озабочен гибелью свободы слова и демократии в США.

В любом случае, Демократическая партия приобрела в его лице серьезного противника, а Республиканская партия сильного ситуационного союзника.

Дело не только в деньгах Маска, он олицетворяет собой лучшее что есть в капитализме – способность с нуля создавать инновационный бизнес. В то время как многие американские фирмы, в полном соответствии с законами Паркинсона, давно превратились в бюрократических монстров, держащиеся на плаву только за счет своего монопольного положения на рынке. Этого «модного, стильного, молодежного» имиджа как раз и не хватало Республиканской партии, избиратель которой зачастую ассоциировался с жителем глубинки преклонных лет в ковбойской шляпе.