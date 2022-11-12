Невролог дала советы, что делать с «ватной» головой в плохую погоду

Циклон обычно приносит с собой облачную погоду, осадки и потепление, а метеочувствительным людям — ухудшение самочувствия. Из-за падения атмосферного давления может подняться внутричерепное и тогда голова становится как будто мутной, «ватной» и «тяжелой». Врач-невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситета Ксения Овсянникова рассказала в своем Telegram-канале, как можно облегчить это состояние и что предпринять, чтобы его не допустить.

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Снять острую головную боль, по ее словам, поможет таблетка цитрамона или диакарба. Кроме того, можно выпить кофе, ведь именно кофеин — главный венотоник, а также положить на лоб очень холодный компресс. Избавиться же от мути в голове вполне можно и без лекарств, уверена врач.

«Ноги в горячую воду — рефлекторно способствует оттоку крови от головы + снимает состояние стресса. На шею и надплечья горчичники или горячее мокрое полотенце — расслабить мышцы шейно-воротниковой области, чтобы улучшился венозный отток. 200-300 мг янтарной кислоты — поддержать организм энергетически. И главное — прогулка! Несмотря на погоду, много гулять, чтобы запустилась микроциркуляция и организм все выровнял сам», — посоветовала невролог.

Для снижения метеочувствительности Овсянникова порекомендовала контрастный душ по утрам. Сначала поливать себя с головой теплой водой, потом горячей, чтоб стало жарко, а затем — приятно прохладный. Проделывать это следует два-три раза, чтобы тренировать сосуды, и постепенно увеличивать контрастность. Также подойдут ежедневные кардио-тренировки или просто длительная энергичная ходьба до пота, чтобы запустить микроциркуляцию и лимфодренаж.

