Поезд идет на Восток: кабмин одобрил инвестпрограмму РЖД

Правительство одобрило инвестпрограмму РЖД на 2023 год. Точнее, «добро» получили основные параметры финансового плана и программы. На заседании кабмина их представил министр транспорта Виталий Савельев.

Что касается плана, то, по словам главы Минтранса, составлен он на основе прогноза социально-экономического развития и как таковых задач по развитию инфраструктуры. Как говорится, «от каждого по способности, каждому – по потребности».

«Способности» на следующий год таковы, что предполагается незначительное, как сказано, снижение погрузки – минус 1,2% по сравнению с текущим годом. Тарифы же повысятся. Но максимум – на 8%.

«При этом на 2023 год дополнительно учтена сырьевая надбавка по капитальному ремонту инфраструктуры в объёме 2% и сохранение ранее принятого решения по тарифам на экспортные перевозки угля, и будет обеспечен опережающий темп роста доходов над расходами РЖД. Расходы компании составят в 2023 году 2,15 трлн рублей. ФАС России на основании проведённого анализа в рамках компетенции подтверждает обоснованность указанных затрат», – сообщил Савельев.

Результат от мероприятий по повышению эффективности оценивается в 47 млрд рублей. EBITDA ожидается на уровне 637 млрд рублей – на 27% выше, чем в 2022 году.

«Эти параметры позволят сформировать источники финансирования инвестиционной программы в полном объеме – на уровне 1 трлн 74 млрд рублей в 2023 году, что выше объема 2022 года практически на треть», – вывел разговор о способностях на потребности министр транспорта.

Только на самое нужное

Озвученные цифры говорят о том, что хотя в сравнении с текущим годом показатель и вырастет, по факту в планах пришлось прилично ужаться, сконцентрировавшись на самом необходимом.

«РЖД планирует снизить расходы на инвестпрограмму на 2023 год на 13% по сравнению с ранее утвержденными планами. Около 40% программы должны быть направлены на развитие магистральной инфраструктуры», – комментирует принятые решения доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.

Она отмечает, что один из ключевых приоритетов по этому направлению – модернизация и обновление инфраструктуры Восточного полигона.