Поезд идет на Восток: кабмин одобрил инвестпрограмму РЖД

Правительство одобрило инвестпрограмму РЖД на 2023 год. Точнее, «добро» получили основные параметры финансового плана и программы. На заседании кабмина их представил министр транспорта Виталий Савельев.
Что касается плана, то, по словам главы Минтранса, составлен он на основе прогноза социально-экономического развития и как таковых задач по развитию инфраструктуры. Как говорится, «от каждого по способности, каждому – по потребности».
«Способности» на следующий год таковы, что предполагается незначительное, как сказано, снижение погрузки – минус 1,2% по сравнению с текущим годом. Тарифы же повысятся. Но максимум – на 8%.
«При этом на 2023 год дополнительно учтена сырьевая надбавка по капитальному ремонту инфраструктуры в объёме 2% и сохранение ранее принятого решения по тарифам на экспортные перевозки угля, и будет обеспечен опережающий темп роста доходов над расходами РЖД. Расходы компании составят в 2023 году 2,15 трлн рублей. ФАС России на основании проведённого анализа в рамках компетенции подтверждает обоснованность указанных затрат», – сообщил Савельев.
Результат от мероприятий по повышению эффективности оценивается в 47 млрд рублей. EBITDA ожидается на уровне 637 млрд рублей – на 27% выше, чем в 2022 году.
«Эти параметры позволят сформировать источники финансирования инвестиционной программы в полном объеме – на уровне 1 трлн 74 млрд рублей в 2023 году, что выше объема 2022 года практически на треть», – вывел разговор о способностях на потребности министр транспорта.
Только на самое нужное
Озвученные цифры говорят о том, что хотя в сравнении с текущим годом показатель и вырастет, по факту в планах пришлось прилично ужаться, сконцентрировавшись на самом необходимом.
«РЖД планирует снизить расходы на инвестпрограмму на 2023 год на 13% по сравнению с ранее утвержденными планами. Около 40% программы должны быть направлены на развитие магистральной инфраструктуры», – комментирует принятые решения доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.
Она отмечает, что один из ключевых приоритетов по этому направлению – модернизация и обновление инфраструктуры Восточного полигона.
По словам Виталия Савельева, из 440 млрд рублей, заложенных на проекты Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, на развитие второго этапа Восточного полигона будет выделено 250 млрд рублей. «Целевой показатель 2023 года по провозной способности в размере 173 млн т будет выполнен в полном объеме», – сообщил глава Минтранса.
Важность этого направления подчеркнул и премьер-министр Михаил Мишустин: «Нужно особое внимание обратить на реализацию проектов, которые направлены на формирование транспортных коридоров, прежде всего на завершение всех намеченных планов по развитию Восточного полигона и строительство железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна».
Акцент на Восточном полигоне вполне логичен в свете кардинального разворота грузовых потоков России с запада на восток, отмечает аналитик ИКСИ Наталья Чуркина. Однако, по ее мнению, проблема заключается в том, что текущие планы по развитию Восточного полигона не удовлетворят спрос на дефицитную железнодорожную инфраструктуру в восточном направлении в полной мере.
«Только за январь-сентябрь этого года Минвостокразвития оценивает объем не вывезенных по железной дороге грузов в восточном направлении в 80 млн тонн, а объем потерянной выручки - в 1,5 трлн рублей. При этом провозную способность Транссиба и БАМа планируется увеличить лишь на 24 млн тонн за ближайшие два года – со 158 млн тонн в 2022 году до 182 млн тонн в 2024 году. А это значит, что сегодня необходимо существенное расширение программы строительства дополнительных главных путей в рамках модернизации Транссиба и БАМа», – рассуждает Чуркина.
Она добавляет, что одновременно нужно развивать и международный коридор «Север-Юг». «Важно обеспечить ускоренный проезд контейнерным поездам до портов ключевых партнеров страны в новых условиях: Китая, Вьетнама, Ирана, Индии, Пакистана», – добавляет аналитик.
Деньги, вагоны, люди
Еще одно из направлений инвестпрограммы – поддержка предприятий транспортного машиностроения, занимающихся изготовлением локомотивов и вагонов, отмечает Оксана Карпенко.
По словам Виталия Савельева, объем средств, предназначенных для закупки подвижного состава, нарастили в 1,5 раза по сравнению с ранее утвержденными параметрами – до 202 млрд рублей. На эти деньги будет поставлено более 600 локомотивов и 330 вагонов электропоездов.
«Еще 15 млрд рублей – это взнос в уставный капитал Федеральной пассажирской компании на приобретение 225 пассажирских вагонов, почти 9 млрд рублей – на проекты социального развития», – добавил глава Минтранса, сделав акцент на том, что именно инвестпрограмма обеспечит заказами смежные отрасли, которые дают работу 170 тысячам человек.
В сумме же социально-экономический эффект от инвестпрограммы оценивается в 6,7 трлн рублей. Из них дополнительными налоговыми поступлениями в госказну придет порядка 1,2 трлн рублей.
Правительство такие перспективы, судя по одобрению проекта, вполне устраивают. Однако его решение – не конечное. Последнее слово по финансовому плану и инвестпрограмме остается все же за советом директоров РЖД.
По словам Натальи Чуркиной, любое принимаемое в текущих реалиях решение тоже не обязательно будет финальным.
«Сумма инвестпрограммы может быть пересмотрена в сторону увеличения в случае стабилизации политической ситуации и увеличения количества железнодорожных перевозок со странами Азии», – считает она. – Снижение финансирования возможно в случае ухудшения политической обстановки и увеличения темпов инфляции».
При этом Чуркина напоминает, что реальной альтернативы грузовым железнодорожным перевозкам сегодня не существует, так что чем более щедрым будет финансирование, тем энергичнее будет вестись модернизация инфраструктуры и развитие транспортных коридоров. И тем выше будет отдача.
Впрочем, деньги в наше турбулентное время – понятие нестабильное. Сегодня планировали одно, завтра получилось несколько иное. Возможно поэтому, комментируя озвученные Виталием Савельевым планы, Михаил Мишустин подчеркнул важность программы для развития транспортных коридоров, загрузки смежных предприятий, повышения комфортности железнодорожных путешествий для россиян.