«Медвежье ралли», с новой силой возобновившееся на рынке акций США в четверг, вчера не смог остановить даже криптовалютный обвал, связанный с банкротством биржи FTX. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос за день на 0,1%, S&P 500 – на 0,92%, а Nasdaq Composite – на 1,88%.
Ралли рынков: порвут ли «медведи» «хомяков»?
Индекс S&P 500 показал за эту неделю максимальный рост с июня – и некоторые аналитики вновь заявили, что «дно» пройдено. И хотя в этом году «быков» уже не раз жестоко опровергли, их это не смущает
Иллюстрация: picvario.com/Russian Look
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