Ралли рынков: порвут ли «медведи» «хомяков»?

Глеб Баранов

12 ноября 2022, 10:42

Индекс S&P 500 показал за эту неделю максимальный рост с июня – и некоторые аналитики вновь заявили, что «дно» пройдено. И хотя в этом году «быков» уже не раз жестоко опровергли, их это не смущает

Иллюстрация: picvario.com/Russian Look