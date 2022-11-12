В Китае оценили последствия утечки газа из поврежденных «Северных потоков»

Сотрудники Института физики атмосферы Китайской академии наук оценили объем природного газа, в первую очередь метана, который попал в атмосферу в результате диверсии на подводных трубопроводах в Балтийском море. По их данным, количество метана и его воздействие на климат оказалось намного меньше, чем считалось ранее. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

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«В атмосферу был выброшен огромный объем природного газа, в первую очередь метана, который продолжался около недели. Поскольку метан является более мощным парниковым газом, чем CO2, потенциальное воздействие метана на климат вызывает глобальную озабоченность. Недавнее исследование с использованием нескольких методов и наборов данных показало относительно точную величину утечки метана на уровне 0,22 ± 0,03 миллиона тонн (Мт), что было ниже первоначальной оценки сразу после события», — говорится в аннотации к докладу.

Согласно самым ранним оценкам, данным после аварии, в атмосферу попало до 0,5 млн тонн газа. Этот объем назвали самым большим однократным выбросом метана в истории человечества. Как отмечается в Шестом оценочном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), ежегодные выбросы метана только от нефтегазового сектора с 2008 по 2017 годы составили до 70 млн тонн. Это означает, что утечка метана из трубопроводов Nord Stream была эквивалентна таким выбросам всего за 1 день.

«В соответствии с концепцией энергосбережения, используемой в МГЭИК, мы получили незначительное повышение глобальной температуры приземного воздуха в 0,000018 градуса Цельсия в 20-летнем временном горизонте, вызванном утечкой метана с верхним пределом 0,25 Мт. Такое крошечное потепление никак не может повлиять на земные экосистемы или человеческое общество», — пояснил ведущий автор исследования доктор Сяолун Чен.