В России начнут изготавливать искусственные кровеносные сосуды

Исследователи Томского политехнического университета разработали уникальную систему многоканального электроспиннига, предназначенную для изготовления искусственных кровеносных сосудов диаметром от 1 до 40 мм. Установка позволит создавать сосуды из отечественных полимерных материалов, которые будут дешевле и точнее зарубежных аналогов, сообщает пресс-служба вуза.

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«Разработанная нами технология простая, легко масштабируемая, позволяет изготавливать искусственные сосуды диаметром от 1 до 40 мм. Это дает возможность создавать с ее помощью не только крупные магистральные артерии, но и маленькие вены. При этом изделия не уступают по своим качественным характеристикам сосудам американского и французского производства, которые сегодня считаются золотым стандартом», — сообщил руководитель проекта, научный сотрудник Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Евгений Больбасов.

Он подчеркнул, что с помощью этой установки можно будет изготавливать не только сосуды, но и другие имплантаты, имеющие форму условной трубки: искусственные желчные протоки, мочеточники, гортань и трахею.

Инженер Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга ТПУ Ульяна Чернова отметила, что материалом для будущих сосудов могут служить биостабильные полимеры, такие как фторопласты, а также биорезорбируемые полиэфиры (полимолочная кислота или поликапролактон). При этом установка позволит формировать из них сложный композит, уникальный как по химическому составу, так и по пространственной организации.

«Сегодня мы готовы к тиражированию разработанной нами системы и поставкам этого, безусловно, необходимого оборудования не только в медицинские центры, но и в любые другие научно-производственные организации России, использующие метод электроспиннига в решении своих технологических задач», — отметил Больбасов.

