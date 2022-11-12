В зоне СВО будут использовать оружие, не пошедшее в серийное производство

Экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что инспекторская группа «Царские волки», которую он сейчас возглавляет, позволит применить в ходе спецоперации перспективное оружие и военные комплексы, которые ранее не пошли в серию. В частности, уже сейчас ведется работа по созданию легких беспилотников для войск ДНР и ЛНР, сообщил он в интервью РИА Новости.

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«Я шесть с половиной лет работал в правительстве Российской Федерации и глубоко в курсе тех самых новых разработок. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даем возможность применить их средства», — заявил Рогозин.

Он уточнил, что две трети этих коллективов — частные компании, еще треть — разработчики, которые входят в крупные российские корпорации, такие как Ростех, Роскосмос и другие.

Рогозин также сообщил, что сейчас существует большая потребность в беспилотниках, и «Царские волки» уже сотрудничают с разработчиками с целью создания легких ударных БПЛА для войск ДНР и ЛНР.

«Речь идет не о том, чтобы закупать коммерческие беспилотники, которые не для этого создавались, а создавать, опробовать — не где-то далеко, а здесь, на полигонах ДНР и ЛНР, а сразу после этого на линии фронта — беспилотные разведывательные и легкие ударные беспилотники, которые могут существенно повлиять на обстановку на фронте», — отметил Рогозин.

По его словам, есть более 10 разработчиков беспилотников из разных городов России, которые теперь имеют возможность «достучаться до конкретных боевых подразделений и применить свои технологии, посмотреть, как они работают, учесть недостатки, доработать, получить положительный результат и начать серийное производство для оснащения подразделений ДНР и ЛНР».

