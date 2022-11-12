Жители приграничных с Украиной регионов начали активно продавать жилье

Количество выставленных на продажу квартир и домов в приграничных с Украиной областях с начала года увеличилось почти на 40%, сообщил РИА Недвижимость гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко. Так, в Белгородской и Курской областях этот показатель в сегменте квартир вырос на 38%, а в сегменте частных домов – на 48%, в Брянской, Воронежской и Ростовской областях общее количество экспонируемых лотов увеличилось к началу ноября примерно на 20%.

Статья по теме: Жителей приграничного Шебекина отселили в Старый Оскол

«Увеличение количества объектов связано с желанием населения продать недвижимость и переехать подальше от боевых действий», — считает Луценко.

При этом, по данным агентства, несмотря на заметный рост предложения, подавляющее большинство собственников не готовы предоставлять покупателям существенные скидки. Так, в Ростовской области квартиры с начала года подорожали на 21% в пересчете на квадратный метр, в Брянской области – на 20%, Воронежской – на 15%, Курской и Белгородской – на 10%. В данный момент средняя цена «квадрата» на вторичном рынке в этих регионах составляет 75-97 тыс. рублей.

Выросли в цене и частные дома: в Воронежской области — в среднем на 28%, в Курской – на 25%, Ростовской – на 20%, Волгоградской и Белгородской – на 15%, Брянской – на 9%. В зависимости от региона стоимость дома в среднем составляет от 3,3 до 6,4 млн рублей.

