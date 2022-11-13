Минфин поделился рецептом знаменитой гурьевской каши

Название каши, известной далеко за пределами РФ, происходит от фамилии графа Дмитрия Александровича Гурьева, который занимал пост министра финансов в 1810-1823 годах. Считается, что рецепт изобрел крепостной повар Захар Кузьмин, за что граф выкупил его вместе с семьей. Сладкая манная каша с орехами и фруктами стала популярна у русского дворянства, ее очень любил Александр III. О «царь-каше» узнали и во Франции, когда русская армия вступила в Париж. Пресс-служба Минфина поделилась старинным рецептом в своем Telegram-канале.

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«1. Нагреть на сковороде сливки до образования пенки и снять ее (повторять процесс пока они полностью не выпарятся). 2. В отдельной кастрюле вскипятить молоко, добавить манную крупу, сахар и соль. 3️. После того как каша сварится, добавить масло, взбитое яйцо и ванилин, растворенный в небольшом количестве воды», — говорится в рецепте.

Далее следует половину каши выложить на смазанную маслом сковороду, посыпать толчеными орехами и залить пенками. Затем накрыть все второй половиной каши, посыпать сахаром и запечь в духовке. Перед подачей «императорскую» кашу можно украсить нагретыми в сиропе фруктами или изюмом.

