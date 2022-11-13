Патриарх во Владикавказе встретился с Новаком, Чайкой и Меняйло

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл во Владикавказ в рамках мероприятий, посвященных 1100-летию крещения Аланского государства. Он освятил кафедральный собор в честь великомученика Георгия Победоносца, а позже встретился с зампредом правительства РФ Александром Новаком, полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой, председателем ЛДПР Леонидом Слуцким и главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло, сообщает пресс-служба патриархии.

Статья по теме: Крупный бизнес СКФО 2022: рывок ковидной эпохи

«Здесь живут представители разных религий, но вот на что хотел бы обратить внимание: люди по-настоящему верующие — не формально, не по происхождению, а по своему образу жизни — легко находят общий язык. Когда встречаешься с людьми, начинаешь с ними беседовать, быстро понимаешь, что есть общий фундамент. А общий фундамент — это Божии заповеди, и этот нравственный, духовный фундамент должен действительно работать. Колоссальная ошибка руководителей Советского Союза заключалась в том, что взяли на вооружение атеистическую идеологию, а фундамент, который крепче всего соединяет людей, пытались разрушить. Но в современной России, по милости Божией, эти общие ценности работают, и Северный Кавказ — то место, где это особенно хорошо видно», — заявил во время встречи патриарх.

Он подчеркнул, что добрые отношения — это «залог мира, стабильности внутри государства» и поблагодарил «светские власти, которые этому всячески содействуют».

Как сообщили ранее в пресс-службе главы РСО – Алания, накануне состоялась трехсторонняя встреча Новака, Чайки и Меняйло, на которой они обсудили повышение инвестиционной привлекательности региона, реализацию крупных инвестиционных и национальных проектов, госпрограмм, а также «прорывных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, туризма и других сферах».

