«Предательство мечты о крипто-утопии»: в США объяснили, почему о криптовалюте можно забыть

Одна из самых крупных криптовалютных бирж FTX — детище миллиардера Бэнкмана-Фрида — рухнула, обрушив за собой весь криптовалютный рынок. Этот обвал не похож на остальные, поскольку показал, что крипто-сбережения находятся отнюдь не в большей безопасности, чем под матрасом, и уже очевидно, что произошло «предательство мечты о крипто-утопии – образа будущего, в котором нет мутных посредников», считает автор статьи в The Atlantic.

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«Когда три недели назад я разговаривал с Сэмом Бэнкманом-Фридом, он был настоящим "золотым мальчиком" индустрии криптовалют. Этот чудаковатый 30-летний парень возглавлял одну из крупнейших империй в области криптовалют, которая оценивалась примерно в $15 млрд. Последние несколько лет он водил дружбу с Биллом Клинтоном, позировал для обложки журнала Fortune и даже успел превратить свое имя в инициальную аббревиатуру – SBF», — пишет обозреватель Уилл Готтсеген.

Однако на этой неделе за день Бэнкман-Фрид лишился практически всего своего состояния. По определению агентства Bloomberg, это стало «одним из величайших потерь состояния в истории». Крупнейшие компании, которыми Бэнкман-Фрид ранее руководил, – криптовалютная биржа FTX и хеджевый фонд Alameda Research – стали практически полностью неплатежеспособными всего за одну ночь. Обвалы криптовалют происходили и ранее, но крах Бэнкмана-Фрида оказался настоящим «ледяным душем», так как его уже воспринимали как «вундеркинда крипто-индустрии, своего рода пророка, который однажды мог бы ввести криптовалюту в мейнстрим».

«Представьте, что ваша дебетовая карта внезапно перестала работать, потому что руководители вашего банка решили провернуть высокорискованные сделки с вашими деньгами, пока вы пытались заплатить за продукты в магазине. Это такой понятный всем аналог того, в чем сейчас обвиняют Бэнкмана-Фрида. (Сам он отказался комментировать это)», — говорится в публикации.

По мнению обозревателя Atlantic, падение началось со статьи в CoinDesk, написанной репортером Иэном Эллисоном, который предположил, что компании Бэнкмана-Фрида были намного более взаимосвязанными, чем кто-либо догадывался. Вместо того, чтобы хранить средства в долларах и долговых обязательствах, империя Бэнкмана-Фрида хранила деньги в собственной криптовалюте. У конкурента FTX, компании Binance, возглавляемой самым богатым человеком в мире криптовалют, китайским миллиардером Чанпэном Чжао, на балансе оказалось этой криптовалюты на пару миллиардов долларов и после этой публикации он объявил, что планирует все это слить — «с этого и началось падение костяшек домино».

«За последний год обрушилось сразу несколько крупных крипто-компаний, но многие верили, что Бэнкман-Фрид и его команда возьмут на себя роль хозяев положения и попытаются легитимизировать криптовалюту, восстановив ее репутацию. Но оказалось, что в этой ситуации нет ни хозяев, ни какого-либо положения. Крах империи Бэнкмана-Фрида должен стать тревожным сигналом не только для индустрии, которая сделала его империю возможной, но и для миллионов людей, которые за последние пару лет решили поставить на криптовалюту», — считает журналист.

Автор публикации подчеркивает, что в основе криптовалют лежит идея о том, что нельзя доверять свои деньги банкам, и крипто-сбережения находятся в большей безопасности, чем под матрасом. Однако уже сейчас очевидно, что произошло «предательство мечты о крипто-утопии – образа будущего, в котором нет мутных посредников».

«Сейчас стало очень трудно представить себе будущее, в котором криптовалюта будет иметь хотя бы часть того влияния, которым она обладала всего полгода назад. Криптовалюта обязательно сохранится в том или ином своем виде, но будущее криптовалюты как института – такого, который однажды сможет дестабилизировать банковскую систему или как минимум работать параллельно с ней – никогда еще не было таким призрачным», — резюмирует автор.