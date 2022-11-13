Путин внес ряд поправок к законопроекту о гражданстве РФ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок к принятому 5 апреля в первом чтении законопроекту о российском гражданстве. Ряд президентских поправок предусматривает лишение приобретенного гражданства за призывы к экстремизму, осквернение флага и дискредитацию армии, сообщает РИА Новости.

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Согласно одной из президентских поправок, приобретенное гражданство РФ могут прекратить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя РФ. Кроме того, приобретенного гражданства РФ предлагается лишать, если лицо совершает действия, создающие угрозу безопасности страны. Факт совершения таких действий будут устанавливать органы ФСБ.

Список преступлений, указанных в проекте базового закона «О гражданстве России», за которые могут лишить приобретенного гражданства, дополняется также статьями о получении и дачи взятки, похищении человека, вымогательстве, разбое, грабеже, незаконном приобретении оружия, истязании, хулиганстве и вандализме. Кроме того, приобретенного гражданства России предлагается лишать за надругательство над флагом и гербом страны, а также за дискредитацию российской армии.

Законопроект «О гражданстве России» также предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на его упрощенное приобретение. Еще одна президентская поправка к этому законопроекту касается участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Согласно ей, участники программы могут подать заявление по вопросам гражданства только в выбранном для проживания регионе РФ. Еще одна поправка наделяет АНО «Россия – страна возможностей» правом предлагать президенту кандидатов для приема в гражданство.

Согласно еще одной поправке, россияне, получившие гражданство иностранного государства или вид на жительство за рубежом, обязаны не позднее 60 календарных дней со дня въезда в РФ подать уведомление об этом. Отдельная поправка определяет предоставление российского гражданства ребенку в возрасте от 14 до 18 лет без нотариального заверения его подписи.

Законопроект «О гражданстве России» президент внес в нижнюю палату парламента в конце декабря 2021 года, Госдума приняла его в первом чтении 5 апреля.

