Российский фильм победил на кинофестивале в Палермо

Фильм российского режиссера Глеба Панфилова «Иван Денисович» по произведению Александра Солженицына взял главный приз на 44-м международном кинофестивале Efebo d"Oro в итальянском Палермо, сообщили РИА Новости его организаторы.

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Российская картина, которая в международном прокате называется «100 минут», участвовала в конкурсной программе фильмов, снятых по литературным произведениям, наряду с последними работами Пола Верховена («Основной инстинкт», «Звездный десант») и Фатиха Акина («Солнце ацтеков», «Душевная кухня»). Члены жюри особо отметили исключительную игру российских актеров, прекрасно передавших «разрушение хрупкого человеческого существа диктатурой».

«Панфилов — мастер кино, он снимал только самое необходимое. Фильм, снятый по рассказу Александра Исаевича Солженицына "Один день Ивана Денисовича", несет в себе вечную поэзию, в которой пересекаются страдание, свобода и человечность», — отметили в жюри.

Панфилов завершил съемки фильма в мае 2019 года. Как режиссер и автор сценария он дописал историю солдата Шухова, рассказав больше подробностей, как тот воевал, попал в плен, бежал и оказался в лагере. Роль Ивана Денисовича сыграл Филипп Янковский.

Мировая премьера фильма состоялась на 74-м кинофестивале в Локарно в августе пришлого года. Российскую ленту ждет еще показ на кинофестивале Author International Film Festival в мексиканской Гвадалахаре и на Life Fest Film Festival в Лос-Анджелесе.

