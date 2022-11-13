Синоптик пообещал смену времен года на следующей неделе

В понедельник в Центральную Россию прорвется первая порция арктического холода, вторник станет рубиконом между осенью и зимой, а к середине недели уже сформируется устойчивый снежный покров и ударят первые ощутимые морозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В ночь на понедельник в регион прорвется первая порция арктического холода, из-за чего в Москве столбики термометров опустятся до нуля, на дорогах местами образуются «блюдца» слабой гололедицы толщиной 0,5-1 мм. Днем, благодаря влиянию антициклона с запада, распогодится, но максимальная температура уже не превысит 0…+2, ветер постепенно стихнет. Вторник станет рубиконом между осенью и зимой, так как среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется в минусах, а значит, 15-го ноября окончательно и бесповоротно стартует новый климатический сезон — метеорологическая зима. При этом ночью подморозит до -3…-5, днем всего 0…-2, к вечеру начнется снегопад, который в ночь на среду усилится, закружат первые метели», — спрогнозировал синоптик.

К середине недели, по его данным, снежный покров в Москве составит до 2-3 см, на западе и юге Подмосковья — до 5 см. К четвергу погода несколько улучшится, но ударят первые ощутимые морозы, до -5…-10, однако уже вечером снег возобновится, и температура немного поднимется. В пятницу ожидаются обложные снегопады и метели, которые приведут к росту снежного покрова в Москве до 6-7 см, на западе Подмосковья – до 10 см, а на юге – до 13 см. Температура воздуха ночью будет -3…-8, днем -1…-6.

В выходные на водоемах региона начнется ледостав, по ночам будет уже по-зимнему студено, -5…-10, днем -2…-7. Высота сугробов в Москве вырастет до 8 см, на юге области до 15 см, что обычно бывает лишь к середине декабря, отметил Тишковец.