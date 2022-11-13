Специалист рассказал, как ухаживать за ноутбуком

Сейчас топовые ноутбуки разрабатываются с защитой от угрозы попадания воды внутрь при заливании клавиатуры, но гарантий, что жидкость или посторонние предметы не замкнут контакты, никто не дает, рассказал каналу RT замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Он также дал несколько советов, как следует чистить технику.

Статья по теме: Как избавиться от пыли в квартире

«Попадание посторонних предметов (крошек, жидкости) создает угрозу возникновения механических проблем с клавиатурой. Как минимум может оказаться, что надо менять блок клавиатуры, а иногда и материнскую плату. Если что-то вылилось на компьютер, то нужно выключить его, если есть возможность, вынуть аккумулятор и обратиться в сервисный центр», — рассказал Пермяков.

Также он напомнил, что ноутбук нельзя протирать тряпкой, смоченной водой и другими жидкостями, а также использовать при чистке грубые материалы с абразивными свойствами. Лучше всего удалять загрязнения спиртовой салфеткой, а крошки — воздухом из баллонов. Кроме того, специалист порекомендовал раз в год отдавать ноутбук в сервисный центр на чистку его самого и системы охлаждения.

