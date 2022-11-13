Уникальный «Солнцепек» станет еще мощнее

Тяжелая огнеметная система (ТОС-1А) «Солнцепек» находится на вооружении в ВС РФ уже более 20 лет. Несмотря на отличные показатели, ее создатели уже рассматривают варианты модификации этой системы. В частности, ведутся работы по увеличению дальности стрельбы, рассказал в эфире телеканала «Звезда» главный специалист АО «Омсктрансмаш» Денис Петров.

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«В настоящий момент ведутся работы по увеличению дальности стрельбы, ее кучности, а также упрощения процесса наведения на цель и выполнение поставленной задачи. И прежде всего — это увеличение площади поражения», — рассказал Петров.

Температура взрыва, создаваемого термобарическим снарядом ТОС-1А, — 3000 градусов Цельсия. Каждая машина способна накрыть ударами площадь с шесть футбольных полей.

Начальник сборочно-сдаточного цеха АО «Омсктрансмаш» Павел Сироткин пояснил, что отдача у «Солнцепека» значительно сильнее танковой, поэтому конструкцией предусмотрены специальные упоры, которые буквально вгрызаются в землю. По такому же принципу разворачивается, например, автокран. Неуправляемые реактивные снаряды выходят из системы, как пули из автомата, поэтому ТОС-1А нужна надежная точка опоры, иначе про точность можно забыть, отметил специалист.

