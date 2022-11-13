В Минобороны сообщили о полном освобождении поселка Майорск

За прошедшие сутки российские военнослужащие уничтожили в Черкасской области арсенал с авиационными средствами поражения ВСУ, сбили украинский вертолет Ми-8, а на Донецком направлении полностью освободили поселок Майорск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР. В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции», — добавил Конашенков.

Кроме того, по его словам, были сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлении Владимировки и Змиевки ЛНР. Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110-ти военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ в районе Макеевки. Противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны российских войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу, отметил представитель Минобороны. Также была пресечена атака подразделений ВСУ в направлении Червонопоповки и Стельмаховки ЛНР.

«В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики украинские войска силами до ротной тактической группы, усиленной формированиями иностранных наемников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с трех направлений. Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны. Потери противника составили свыше 70-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — уточнил Конашенков.

На Южно-Донецком направлении российские войска отразили все контратаки, уничтожив при этом более 60-ти украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа.

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, были поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, радиолокатор украинского ЗРК С-300, три артиллерийские системы М777, производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов. Кроме того, в воздухе был сбит украинский вертолет Ми-8, российские средства ПВО ликвидировали шесть беспилотников и 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов «HIMARS».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

