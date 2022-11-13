Врач назвала допустимое число простудных заболеваний за холодное время года

Осенне-зимне-весенний период в России традиционно считается сезоном респираторных инфекций. В идеале обладатели крепкой иммунной системы могут перенести простуду за это время не более одного-двух раз, рассказала в эфире радио Sputnik терапевт и семейный врач Татьяна Романенко. Большее количество заболеваний, по ее словам, говорит об ослабленом иммунитете и наличии хронических инфекций.

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«Простуда – это когда на фоне переохлаждения человек заражается респираторной инфекцией. Дети в детском саду болеют каждую неделю или раз в месяц. Их иммунная система стерильна, и когда они попадают в коллектив, начинают встречаться с вирусами и бактериями. Но у взрослых людей иммунная система натренирована. В идеале мы не должны заражаться даже при контакте с человеком, который болеет. Не должно быть такого, что взрослый человек простужается каждый месяц. В холодное время года, в осенне-зимний и зимне-весенний период, допустимо переболеть один-два раза. Если чаще – это повод задуматься», — сообщила врач.

В числе факторов, способствующих частым простудам, она назвала переохлаждение, внутренние очаги инфекции, плохое питание, лишний вес, сахарный диабет, недостаток витаминов, гиподинамию, невылеченные зубы и неправильную работу кишечника. Все это, по словам Романенко, отнимает силы у иммунной системы, и позволяет вирусам и бактериям активизироваться при попадании в организм.

Также она отметила, что любая вирусная респираторная инфекция должна проходить за семь дней. Если же на третьи-пятые сутки повышается температура, появляются новые симптомы, присоединяется бактериальная инфекция и человек не может обойтись без антибиотиков – это не норма. А если такая ситуация повторяется часто, нужно уже более серьезно задуматься о своем здоровье. Романенко посоветовала обратиться к врачу, чтобы найти хронические очаги инфекции.