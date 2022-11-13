«Здесь для нас решается все»: Рогозин рассказал, что делает на передовой

Находящийся в зоне спецоперации экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что будет оставаться на передовой до того момента, когда победа России станет необратимой. В интервью РИА Новости он также сообщил, что в зоне СВО сейчас решается не просто многое — «здесь решается все».

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«Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Мы, когда сделаем свое дело — я думаю, что в этот момент, собственно говоря, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые должны отстоять свою землю», — заявил Рогозин.

Глава группы военных советников «Царские волки» подчеркнул, что он вместе со своими соратниками — не туристы и не те, кто приехал в Донбасс «покрасоваться перед камерой».

«Мы на передовой непосредственно с теми, кто отвечает за оснащение батальонов. Мы говорим с бригадой артиллерийской, мы говорим с корпусом, мы выясняем потребности, уточняем. Мы смотрим, как применяются те или иные технологии непосредственно на поле боя. То есть мы становимся частью этого большого, общего», — уточнил Рогозин.

Он пояснил, что группа военных советников «Царские волки» получила свое название в честь отряда русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине в 1990-е годы после распада Югославии. В конце октября, приехав в зону СВО Рогозин взял себе позывной «Космос», но сейчас боевые товарищи дали ему позывной «Сармат» в честь тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты. Позывной, по его словам, нужен, «чтобы было удобнее общаться в рамках радиообмена».

«Здесь решается не просто многое — здесь для нас решается все. Если мы — вся Россия — этого не поймем, мы просто проиграем. Поэтому это моя война, война мужчин России. И я многих призываю — тех, кто чего-то опасается или думает, что их это не коснется, — мы ждем добровольцев», — добавил Рогозин.

В зоне СВО, по его убеждению, должны находиться люди, «которые прожили определенную жизнь и знают, как сберечь себя и своего товарища», а также «имеют необходимую подготовку либо имеют возможность ее получить».