Акции дня: бумаги «Детского мира» показывают недетский рост

В лидеры торгов по итогам сессии по Мосбирже в понедельник, 14 ноября вышли бумаги ритейлера детских товаров компании «Детский мир». За день акции подорожали на +12,97% до 60,44 рублей за бумагу.

Новостей со стороны компании, которые способствовали росту, объявлено не было. Однако эксперты предполагают, что поводом, стимулирующим покупку, мог стать загадочный стратегический инвестор.

«"Детский мир" вторую сессию подряд прибавляет более 10%. В сумме от своего недавнего дна — около 37%. За первые два часа торгов в понедельник было куплено акций более чем на 3,9 млрд руб. Это превышает обычный месячный объем сделок по бумаге. Учитывая текущие объемы, в течение пятницы и понедельника с рынка было выкуплено в разы больше акций, чем сама компания готова была приобрести в рамках процедуры реорганизации (7,8 млрд против 1,6 млрд руб.) Это позволяет предположить, что "Детский мир" имеет пока неназванного стратегического инвестора либо средства на выкуп акций по хорошей цене», - считают аналитики «БКС Мир инвестиций».

Ранее сообщалось, что «Детский мир» планирует трансформацию из публичного в частный бизнес. Для этого ритейлер выкупит свои акции в два этапа. В первый этап на сумму 1,6 млрд руб. или не более 10% чистых активов компании. Второй этап пройдет после процедуры реструктуризации компании. Совет директоров принял цену выкупа в размере 71,5 рублей за штуку.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +1,23% до 2244,77 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,02% до 1170,05 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:11 мск составила 95,28 долларов за баррель (-0,74%). Российская валюта слабела – 60,55 руб. за доллар.