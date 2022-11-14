Акции «Норникеля» и «Русала» растут опережающими темпами на позитиве от LME

Акции «Руасла» и ГМК «Норильский Никель» в районе обеда понедельника росли более чем на 2,5%, в то время как Индекс Мосбиржи прибавлял 1,1%. Причиной для опережающего роста этих бумаг стало сообщение Лондонской биржи металлов (LME), что она не будет вводить ограничения и запреты на торговлю российскими металлами.

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Ранее к таким мерам LME призывали, в частности, Alcoa и Rio Tinto, мотивировав это началом спецоперации на Украине. Некоторые эксперты обвиняли данные компании в попытках недобросовестной конкуренции.

На мировом рынке на Россию приходится около 6% продаж алюминия, до 17% - высокосортного никеля, и около 3% меди.

«По оценке LME, при нынешнем положении дел не существует достаточных доказательств тезиса о потенциальном беспорядке на рынке, которые оправдали бы введение LME приостановки в отношении российского металла (и, действительно, такое введение само по себе может привести к сбоям на рынке). Таким образом, LME в настоящее время не будет предпринимать никаких дальнейших действий», — говорится в сообщении биржи.

LME также отметила, что на российскую продукцию есть устойчивый спрос со стороны ряда клиентов, а некоторые из них вообще зависимы от российских металлов.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, «данная новость является позитивной для таких компаний, как Русал и Норникель. Для первой компании европейский рынок составляет 40% от общей выручки, для второй 50%».

«По нашим оценкам, ближайшая цель по бумагам Русала составляет 44 руб/акц, по Норникеля 16 500 — 17 000 руб/акц», — приводит он ценовые цели роста этих акций.