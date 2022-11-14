Аренда квартиры стала гораздо выгоднее ипотеки в крупных городах России

В крупных российских городах с населением от 500 тыс. человек ипотека сейчас обходится значительно дороже аренды жилья. Лишь в Астрахани, Челябинске и Ярославле разница в платежах составляет менее 5 тыс. рублей. В Москве же она достигает почти 40 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — более 27 тысяч. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные ЦИАН.

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«Сегодня нет примеров, когда бы ипотека была более доступной в сравнении с арендой. Минимальная разница в платежах — менее 5 тыс. рублей — в Астрахани, Челябинске и Ярославле. Это объясняется относительно невысокой средней стоимостью недвижимости (до 2,5 млн рублей), а значит, и меньшим размером ипотечного кредита, а также платежа по нему. Причина и в невысоких в сравнении с другими городами ставках аренды», — пояснила эксперт «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина.

По данным агентства, снять однокомнатную квартиру в Астрахани можно за 19,5 тыс. рублей в месяц, а платеж по ипотеке за такое же жилье составляет 21,9 тыс. рублей. Небольшая разница между платежами наблюдается также в Тольятти, Ижевске и Кемерове.

Самый же большой разрыв между оплатой ипотеки и арендой — более чем в два раза — зафиксирован в Севастополе и Владивостоке из-за высокой цены квадратного метра. Так, во Владивостоке аренда однушки обходится на 22,5 тыс. рублей дешевле ежемесячной выплаты по ипотеке, а в Севастополе — на 23,7 тыс. рублей. В Москве разница между платежами составляет 38,8 тыс. рублей (85%), в Санкт-Петербурге — 27,4 тыс. рублей (92%).

В среднем по 37 крупным городам России ипотека дороже аренды в полтора раза (на 11,1 тыс. рублей, или 57%). Арендовать однокомнатную квартиру обходится в среднем в 19,5 тыс. рублей в месяц, а платеж по ипотеке составляет порядка 30,7 тыс. рублей.

