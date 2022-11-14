Дефектоскописты повышают эффективность предприятий

Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД) провело очередной конкурс «Дефектоскопист 2022», финал которого состоялся 24- 26 октября в Москве. Оператором конкурса выступает СРО «Ассоциация НАКС». На этот раз 229 предприятий представили для участия 394 специалиста, повышение мастерства которых окажет прямой позитивный эффект на качество производства. Финал конкурса «Дефектоскопист 2022» прошел в рамках Российской промышленной недели и IX Международного промышленного форума «Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика» в столичном «Экспоцентре».

В отборочном (региональном) туре в конкурсе приняли участие дефектоскописты из 32 регионов, а в финале приняли участие уже только 65 специалистов-дефектоскопистов из 56 ведущих организаций России. По словам главного специалиста отдела системы СРО «Ассоциация НАКС» Владислава Фролова, сами отборочные туры проходили в авторизованных измерительных центрах в нескольких регионах страны – от Петропавловск-Камчатского, Архангельска и Оренбурга до Москвы. Своих специалистов для участия в конкурсе представили как небольшие производственные компании, так и такие гиганты как «Транснефть», «Газпром», «Кузбасуголь» и другие.

Победители лучший по профессии

«Изначально идея конкурса была в том, чтобы специалисты по неразрушающему контролю получили площадку для общения и обмена опытом, - говорит генеральный директор АО НИИИН МНПО «Спектр», руководитель методического центра СНК ОПО РОНКТД Денис Галкин. - Они смотрят, как работают с приборами их коллеги из других организаций и учатся друг у друга. В итоге 12 финалистов прежних конкурсов стали финалистами и в этом году». По его словам, сейчас сама система неразрушающего контроля недостаточно оценена на производственных предприятиях, порой к мнению дефектоскопистов относятся формально. «На самом деле, если собирать и анализировать данные неразрушающего контроля на производствах, то можно понять что на предприятии идет не так, откуда появляется брак, микротрещины, лишние примеси и многое другое, что снижает качество продукции, конкурентоспособность предприятий, - говорит Денис Галкин. – Но постепенно отношение благодаря и нашему конкурсу к неразрушающему контролю меняется. С нашими конкурсантами на финал приезжают и их руководители, которые получают все более новые знания и как следствие, затем внедряют новые методы оценки продукции». Порой даже на крупных предприятиях бывает всего по 1-2 специалиста, которые с помощью приборов следят за состоянием продукции и оборудования. «Профессия специалиста по неразрушающему контролю сродни судье или арбитру, заключение которого дает путевку в жизнь объекту. От квалификации дефектоскописта зависит надежность и работоспособность конструкции на всем жизненном цикле ее существования», говорит начальник отдела главного сварщика департамента капитального ремонта ПАО «Газпром» Евгений Вышемирский.

Президент НАКС, академик РАН Николай Павлович Алешин

Финальный этап конкурса состоит из теоретической и практической частей, когда финалисты решают нестандартные задачи неразрушающего контроля. Президент НАКС, академик РАН Николай Павлович Алешин отметил, что родина сварки – Россия, а значит, и качество контроля швов у нас всегда на высоте: «Аттестация и конкурсы в России на более высоком уровне, чем где либо. Неразрушающий контроль присутствует во всех промышленных отраслях, требующих точных решений. Поэтому нужно гордиться этой профессией и всегда ее совершенствовать».

Конкурс «Дефектоскопист» позволяет всем организациям повышать навыки как сотрудников, так их руководителей, наставников, что в совокупности обеспечивает самое главное – безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов.

О том, что делают дефектоскописты на предприятиях, можно судить по основным номинациям конкурса: визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, радиационный контроль, магнитный контроль. Есть также комбинированные мультиноминации.

Две мультиноминации конкурса «Дефектоскопист 2022» одновременно участвуют в номинации «Лучший дефектоскопист» Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», организованном Минтрудом и АНО «Национальное агентство развития квалификаций» (НАРК). НАРК также выступил партнером по информационному продвижению Конкурса «Дефектоскопист 2022».

Первый заместитель генерального директора АНО «НАРК» Павел Свистунов

«Чем больше предприятия модернизируют оборудование, тем больше средств нужно для оценки его состояния. Неразрушающий контроль позволяет перейти к иному уровню осмысленного производства, когда руководство не просто ремонтирует или списывает брак, а заранее знает, где что надо заменить или подкрутить», - говорит первый заместитель генерального директора АНО «НАРК» Павел Свистунов. – Но квалифицированные кадры для новых методов производства – большой дефицит. С другой стороны, у нас половина молодежи не охвачена мероприятиями по профориентации, они просто не знают, куда идти учиться, на кого именно и где потом можно работать». По его словам, конкурс «Лучший по профессии» нацелен на популяризацию рабочих специальностей, в том числе уникальных, как дефектоскописты.

Дефектоскописты делятся на три уровня владения навыками: первые применяют приборы по установленным методикам, вторые могут обрабатывать данные и принимать решения, третьи могут разрабатывать методики. Президент РОНКТД Владимир Сясько отмечает: «Благодаря конкурсу мы видим, как специалисты применяют приборы, как получают результаты и их интерпретируют. Одним из заданий регионального этапа была разработка методики. Тем самым конкурсанты показывают, что готовы квалифицироваться на высший уровень специалиста неразрушающего контроля».

Проведение финал конкурса в рамках форума позволяет говорить о единстве всех граней неразрушающего контроля. «На форуме происходит консолидация: выставка оборудования, круглые столы, возможность задать вопросы ведущим специалистам - и все это замыкается конкурсом как единое целое», - заключает Владимир Сясько.