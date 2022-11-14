Эксперт: горизонт планирования на авторынке сейчас — два месяца

Ситуация на автомобильном рынке в России остается сложной. На текущий момент становится очевидно, что отечественные производители не способны покрыть образовавшийся дефицит.
При этом есть вероятность, что корейские и японские компании, которые длительное время находились в сомнениях относительно того, уходить или оставаться, все же могут временно «выбыть из игры». Однако назвать ситуацию безвыходной нельзя.
Параллельный импорт для богатых
Несмотря ни на что автомобили многих западных марок все же оказываются у российских дилеров. Согласно данным группы компаний «Автодом», доля автомобилей, ввезенных в РФ посредством параллельного импорта. составляет около 25%.
Некоторые аналитики при этом полагают, что в большинстве случаев машины, которые привозятся в Россию через третьи страны, относятся в основном к премиальному сектору. В ином случае сложную с точки зрения логистики доставку трудно будет окупить. Автоэксперт Алексей Чумаченко напомнил, что завозят подобные авто не только дилеры, но и частники. «Так что цифра 25% на нашем рынке вполне адекватна», — заметил он в беседе с корреондентом «Эксперта».
Однако автоэксперт Максим Пастушенко полагает: однозначно сказать, что на рынок РФ благодаря параллельному импорту поступают только премиальные западные автомобили, нельзя.
«Сейчас определение дорогих авто несколько поплыло. Если раньше, у нас понятие “автомобиля как предмета роскоши» было описано в законодательстве. Был список моделей, они подвергались дополнительному налогообложению. Теперь в связи с нынешней ситуацией под новые ценовые критерии стали попадать абсолютно не премиальные авто. И этот перекос до сих пор не исправлен», — указал он в комментарии «Эксперту».
При этом Максим Пастушенко отметил, что как правило во все кризисы колебания происходили в показателях продаж среднего и бюджетного сегмента, так как лица, которые рассматривают авто из данной категории, относятся к покупкам более обдуманно.
«Что касается дорогих машин, то это скорее покупки более, если так можно сказать, простые. В общем–то, в условиях кризиса продажи люксовых авто не падают, а даже порой растут. Если для человека купить дорогую машину легко, то сложное время для него — причина купить еще один “Бентли” впрок. Кроме того, активно скупаются “остатки” тех марок, которые ушли с российского рынка. Ведь потом такой возможности может и не быть», — заметил эксперт.
Автозапчасти дорожают как на дрожжах
Стоит отметить, что «сложная» покупка иномарки может стать лишь частью проблемы для среднестатистического автолюбителя. Согласно данным информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», в России значительно подорожали автозапчасти. В большей степени это коснулось производителей, заявивших об уходе с российского рынка. Средние цены на запасные части резко выросли для автомобилей Honda (59%), Volvo (51%), Mazda (49%), Land Rover (46%), Infiniti (42%), BMW и Mercedes–Benz (41%), а также Suzuki и Audi (38%). Не миновала «чаша сия» и более дешевые авто зарубежных производителей. В этом сегменте зафиксировано среднее подорожание на 30%. Ну а детали для изделий отечественного автопрома стали дороже лишь на 12%.
Максим Пастушенко в данном контексте акцентировал внимание на том, что значительно подорожали именно оригинальные запчасти. «Неоригиналы», которые в основном отличаются лишь тем, что не имеют привязки к бренду, выросли и для зарубежных, и для российских машин лишь на 10%. Автоэксперт подчеркнул, что важно отслеживать, откуда именно заказывается та или иная деталь. Если комплектующие поставлялись из Европы, то на них будет сильная наценка. Запчасти с «восточного направления» обойдутся автомобилистам гораздо дешевле.
«Выгодно ли сейчас содержать иномарку? Пока что примерно также как и было. Да, бывают трудности в покупке неофициальных запчастей, если машина снята с производства, могут быть проблемы с “кузовщиной”. Но чего–то катастрофического на рынке нет. Сейчас люди, наоборот, более въедливо подходят к обслуживанию авто, начинают считать деньги. Это не самая плохая тенденция. Но нужно понимать, что если иномарки производятся для разных рынков, то у «АвтоВАЗа» такого нет. При этом компания до сих пор использует много иностранных комплектующих. И вот с ними как раз могут возникнуть серьезные проблемы», — предупредил он.
«Мазда» по-русски... или по-китайски?
Интересно, что на фоне сообщений о росте спроса на западные авто, появилась информация о возможном возобновлении работы автозавода «Соллерс» во втором квартале 2023 года. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко.
«”Мазда Соллерс” продолжает выплачивать сотрудникам заработную плату в полном объеме. Предприятие сохранило свою привлекательность для инвесторов и готовится запустить новую производственную линию уже во втором квартале 2023 года", — заявил он. Ранее в «Соллерсе» сообщали, что после завершения сделки с «Мазда» будут готовиться к «запуск новых продуктов на мощностях площадки в следующем году».
Впрочем, эксперты выражают сомнение, что россияне в скором времени смогут увидеть новую «Мазду» на отечественный лад.
«“Мазда” на рынке и так себя чувствовала нехорошо, так что не думаю, что она вернется. Скорее, на заводе будут те же китайцы. Да и горизонт планирования сейчас месяц или два, говорить о втором квартале 2023 года в этой парадигме — как играть в рулетку», — заметил Алексей Чумаченко.
Частично с коллегой согласился и Максим Пастушенко. Он выразил сомнение, что «Мазда» уходит «с концами», хотя при этом также не верит в возможность завода производить новый продукт на старых мощностях.
«С “Маздой” получилась классическая история: “Мы обиделись, мы уходим”. Автомобили данной марки в последнее время сильно выросли в цене. И они перестали быть “массмаркетом”. Те модели, которые выводились на рынок, стоили неприлично дорого. При этом производство во Владивостоке обеспечивало еще и японский конвейер. Поэтому компания сейчас считает серьезные убытки, а у них и до этого были несладкие времена.Также как и “Рено”. И те, и другие уходят по соглашению передачи прав с правом последующего возращения. В случае с “Маздой” — в течение трех лет. Это говорит о том, российский рынок для этой компании является приоритетным. Ну а производство других моделей на данном заводе — непонятная история», — отметил он.
В действительности японцы и корейцы, уходя с российского рынка, попросту отдают места китайским производителям.
«Люди не готовы покупать “корейца” за три миллиона, легче приобрести “китайца” за два, хотя и это тоже очень дорого. Но самое опасное для уходящих это то, что китайцы активно формируют рынок, привозят машины, о которых мы раньше даже и не знали. Народ удивляется, пробует, остается доволен и начинает покупать. Что касается нашего автопрома, то я думаю, все это будет выглядеть пока только на уровне крупноузловой сборки, наклейки шильдиков на те же китайские авто. Второй этап — какая-то локализация. Дальше хочется верить, что история не пойдет по тому пути, как ранее, и будут вестись собственные разработки», — заключил Максим Пастушенко.