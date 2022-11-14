Европейские страны не могут договориться о ценовом потолке на газ

24 ноября в Брюсселе должно состояться очень важное для Европы мероприятие – встреча министров энергетики стран членов Евросоюза. На ней будет рассматриваться пакет мер по борьбе ЕС с энергетическим кризисом. Однако даже если встреча состоится, в чем тоже существуют некоторые сомнения, не факт, что важнейший план по борьбе с энергетическим кризисом, угрожающим едва ли не развалом всей европейской промышленности, будет принят. Дело в том, что такие важные программы и документы, как план по борьбе с энергетическим кризисом, должны приниматься единогласно. Сделать это было непросто всегда, потому что в Евросоюзе 27 стран, которые хотя и находятся на одном континенте, но являются очень разными и имеют поэтому разные интересы. Сейчас же, когда разные интересы особенно сильно дают о себе знать, принимать решения единогласно еще труднее.
Пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом, разработанный Еврокомиссией, может быть не принят из-за позиции четырех европейских стран. Бельгия, Греция, Италия и Польша угрожают проголосовать против, потому что пакет включает общеевропейские закупки газа с его последующим распределением, ускорение выдачи разрешений на проекты по возобновляемым источникам энергии и многое другое, но не включает самую спорную, пожалуй, и наиболее обсуждаемую сейчас меру – ценовой потолок на природный газ, направленный, главным образом, против российского газа, от которого европейцы с заслуживающим лучшего применения упорством хотят как можно быстрее отказаться несмотря на энергетический кризис.
Спорность ценового потолка на газ в том, что по нему, по крайней мере, сейчас кипят самые горячие споры, вновь угрожающие единству объединенной Европы. То, что мнения европейских стран по ценовому потолку на газ не совпадают, подтверждают и постоянные переносы принятия решений по нему.
Как сообщает Reuters, Брюссель, Афины, Рим и Варшава требуют, чтобы Еврокомиссия (ЕК) представила до 24 ноября полностью готовый план по ценовому потолку на газ. В случае отказа строптивая четверка угрожает заблокировать принятие всего пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом.
ЕК обещает закончить работу и представить на суд министров энергетики свое видение потолка цен на природный газ со всеми подробностями и деталями, но заранее предупреждает, что сделать это невозможно несмотря на требование европейских лидеров без изменений существующих долгосрочных контрактов на поставки газа. Скорее всего, это уловка Урсулы фон дер Ляйен и ее помощников, которые, конечно, понимают всю сложность ценового потолка на газ и не хотят с ним возиться. Очень трудный и спорный потолок ЕК предлагает заменить «рыночным корректировочным механизмом», который, как обещают его авторы, тоже будет корректировать цены на газ, но не так жестко, как потолок. Бельгия, Греция, Италия и Польша были авторами ценового потолка и поэтому они категорически против его замены. Введение потолка цен на газ поддерживает более половины членов ЕС, хотя и не так активно, как Брюссель, Афины, Рим и Варшава, но Еврокомиссия с самого начала сомневалась в его эффективности и была против. Причем, у нее не самые слабые на континенте сторонники. Главные противники ценового потолка – Германия и Нидерланды.
Конечно, компромисс между потолком и корректировочным механизмом в конце концов будет найден, но каким он будет, на какие уступки придется пойти сторонам и, что самое главное, когда он будет принят, неизвестно. Между тем, до прихода зимы остается все меньше времени.