Европейские страны не могут договориться о ценовом потолке на газ

24 ноября в Брюсселе должно состояться очень важное для Европы мероприятие – встреча министров энергетики стран членов Евросоюза. На ней будет рассматриваться пакет мер по борьбе ЕС с энергетическим кризисом. Однако даже если встреча состоится, в чем тоже существуют некоторые сомнения, не факт, что важнейший план по борьбе с энергетическим кризисом, угрожающим едва ли не развалом всей европейской промышленности, будет принят. Дело в том, что такие важные программы и документы, как план по борьбе с энергетическим кризисом, должны приниматься единогласно. Сделать это было непросто всегда, потому что в Евросоюзе 27 стран, которые хотя и находятся на одном континенте, но являются очень разными и имеют поэтому разные интересы. Сейчас же, когда разные интересы особенно сильно дают о себе знать, принимать решения единогласно еще труднее.

Пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом, разработанный Еврокомиссией, может быть не принят из-за позиции четырех европейских стран. Бельгия, Греция, Италия и Польша угрожают проголосовать против, потому что пакет включает общеевропейские закупки газа с его последующим распределением, ускорение выдачи разрешений на проекты по возобновляемым источникам энергии и многое другое, но не включает самую спорную, пожалуй, и наиболее обсуждаемую сейчас меру – ценовой потолок на природный газ, направленный, главным образом, против российского газа, от которого европейцы с заслуживающим лучшего применения упорством хотят как можно быстрее отказаться несмотря на энергетический кризис.