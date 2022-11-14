Государство просубсидирует производство авиадвигателей

Государственная поддержка проектов по производству и выпуску авиационных двигателей в России для всей линейки отечественных гражданских и военно-транспортных самолётов будет расширена. Соответствующее постановление подписал сегодня председатель правительства Михаил Мишустин.

Новая редакция программы субсидирования включает проекты по расширению производства двигателей ПД-14 (для самолётов МС-21), ПС-90А (для среднемагистральных Ту-214), ПД-8 (для самолётов «Сухой Суперджет»), ТВ7-117СТ-01 (для Ил-114-300), сообщает сайт правительства.

На эти цели входящая в «Ростех» в Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) сможет использовать свыше 44 млрд рублей федеральных средств. Предполагается, что с помощью господдержки производители приобретут необходимое оборудование, проведут его монтаж и установку, а также пусконаладочные работы, изготовят оснастку для расширения серийного производства вышеупомянутых силовых установок.

Данное решение позволит обеспечить выполнение комплексной программы развития авиатранспортной отрасли в части производства и выпуска отечественных авиационных двигателей. В частности, в течение двух лет планируется обеспечить выпуск около полусотни двигателей ПД-8, а также двадцати ПС-90А и четырнадцати ПД-14.

Одновременно должны быть выполнены научно-исследовательские работы по созданию двигателя большой тяги ПД-35. Завершить разработку и создание прототипа этой уникальной силовой установки планируется до конца 2024 года.