Хайтек-спецы получат призы на два миллиона рублей

С 2023 года Фонд развития промышленности (ФРП) в два раза повысит сумму своего приза победителям Международного чемпионата Хайтек. Самому победителю и его эксперту будут вручаться сертификаты ФРП на суммы по 2 млн рублей, сообщили «Эксперту» в пресс-службе фонда.

На чемпионате 2022 года, завершившемся 11 ноября, размер награды Фонда развития промышленности составил 1 млн рублей. Обладателями сертификатов на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий Хайтек стали участник Максим Трушкин и эксперт Алексей Храмцов из команды Госкорпорации «Роскосмос» в компетенции «Промышленная робототехника». Они набрали наибольшее количество баллов за выполнение конкурсных заданий среди всех компетенций в блоке «Производство и инженерные технологии».

«Для Фонда развития промышленности стало доброй традицией награждать победителей чемпионата Хайтек и их экспертов – наставников, подготовивших этих мастеров, – сертификатами на один миллион рублей. Премия "Мастер развития промышленности" присуждается профессионалам, задающим стандарты качества в индустрии» - сообщил директор ФРП Роман Петруца.

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек проходил в Екатеринбурге с 7 по 11 ноября. Первенство организовано Агентством развития навыков и профессий при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, правительства Свердловской области, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, крупнейших холдингов и корпораций. Главная цель проведения чемпионата - содействие укреплению кадрами экономики страны.

«Сегодня мы находимся в условиях, когда на рынке труда все более востребованными становятся люди, которые умеют не только продавать, но и делать. Поэтому очень важно, что на протяжении уже многих лет Фонд развития промышленности поощряет лучших профессионалов чемпионата высокотехнологичных профессий Хайтек, – подчеркнул генеральный директор Агентства развития навыков и профессий, директор дивизиона «Кадровый потенциал» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Роберт Уразов.