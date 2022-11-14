Кинотеатр Эдуарда Артемьева

Поздравлять юбиляра соберутся звезды российской сцены, известные артисты и музыканты современности. Среди них – Никита Михалков, Лариса Долина, Аида Гарифуллина, Дима Билан, Шаман, Вадим и Игорь Верники и другие. Гала-концерт пройдет в сопровождении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, за дирижерским пультом — народный артист России Сергей Скрипка.

Зрители смогут насладиться любимыми мелодиями из таких фильмов, как «Солярис», «Сталкер», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня», «Сибирский цирюльник», «Доктор Живаго», «Сибириада», «Легенда №17» и многих других. Великолепную музыку Артемьева будет сопровождать эффектный видеоряд с участием плеяды именитых российских актеров: Олега Табакова, Никиты Михалкова, Олега Янковского, Вячеслава Тихонова, Елены Соловей, Олега Меньшикова, Александра Кайдановского, Нонны Мордюковой, Анатолия Солоницына, Родиона Нахапетова, Данилы Козловского и других. Грандиозное полотно, сотканное из мелодий живого классика, сможет перенести зрителей в музыкальную вселенную Эдуарда Артемьева.

Его называют живым классиком, архитектором звука, патриархом электронной музыки. «Музыка — малая часть всего гигантского звучащего мира. Мир звуков – это мой мир», — говорит композитор о самом себе. Народный артист России, лауреат четырех Государственной премии, четырех премий «Ника», пяти «Золотых орлов» и еще нескольких десятков призов и премий, Эдуард Артемьев — один из самых титулованных композиторов нашего времени. Мелодии к кинофильмам, симфонические поэмы и рок-кантаты, музыка к театральным спектаклям и спортивным событиям, оперы и сюиты, электронные и джазовые композиции, вокально-хоровые циклы и фольклорно-симфонические произведения — таков творческий путь Артемьева, уже более полувека поражающего мир своими сочинениями. Запоминающиеся лирические темы, волнующая музыка сложных эмоциональных состояний, оригинальные и яркие стилизации — вот лишь то немногое, за что публика любит и ценит творчество Артемьева. Для него нет границ, нет жанров, и любое музыкальное сочинение — лишь часть одной великой реки. «Мир музыки неразделим и бесконечен», — верит Артемьев и продолжает творить, все дальше отодвигая границы возможного.

Широкую известность Артемьеву принесла его работа в кино, он написал музыку более чем к 200 художественным фильмам, документальным и мультипликационным лентам. Особенно успешным стало его сотрудничество с Андреем Тарковским («Солярис», «Зеркало», «Сталкер»), Никитой Михалковым («Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Солнечный удар» и другие) и Андреем Кончаловским («Ближний круг», «Одиссея», «Щелкунчик и Крысиный король», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Грех» и др.).