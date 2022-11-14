В Китае, похоже, заканчивается кризис в строительном секторе

Акции крупнейшей в Китае строительной компании Country Garden взлетели на Гонконгской бирже на 52%. В пятницу, 11 ноября, Пекин обнародовал план помощи многострадальному строительному сектору КНР. Мощнейший кризис в строительной отрасли сыграл не последнюю роль в замедлении темпов роста экономики КНР в последнее время. План поддержки состоит из 16 пунктов, среди которых разрешение банкам продлять для строителей сроки действия кредитов, снижение размеров первого взноса, уменьшение процентов по закладным, гарантии завершения строительства домов, квартиры в которых были проданы еще до его начала и так далее.

«В сущности,- цитирует CNN главного экономиста Macquarie Group Ларри Ху,- политики требуют от банков поддержать строительный сектор».

Статьи по теме: Китайский социализм перед лицом турбулентности Китай впервые за треть века отстает по темпам роста экономики от остальной Восточной Азии

Главный экономист по Китаю в UBS Тао Ван считает пакет помощи «поворотным рубежом» для строительной отрасли Поднебесной. Наряду с другими мерами, объявленными в этом году, они могут дать строительному сектору более триллиона юаней (142 млрд долларов). Акции строительных компаний, зарегистрированных в Гонконге, взлетели в среднем в понедельник на 11%. Рекордсмен – компания из Ханчжоу Dexin China, акции которой сегодня утром взлетели на 151%!

По мнению многих экономистов, нынешний, наиболее радикальный план помощи строительному сектору является сигналом окончания мощного кризиса, который длится уже два года. Центральное правительство начало пытаться ограничить выдачу чрезмерных кредитов строителям еще в августе 2020 года.

Сильный толчок кризису придали проблемы с Evergrande, который в прошлом году отказался выплачивать проценты по долгам. После долгового дефолта Evergrande несколько крупных компаний объявили себя банкротами, а рынок недвижимости в Поднебесной окончательно рухнул. Для населения главным последствием кризиса и банкротства подрядчиков стали остановка или замораживание строительства множества жилых домов из-за дефицита ликвидности.

Минувшим летом кризис получил новое развитие – разгневанные покупатели отказались платить по ипотечным кредитам по несданным домам, что привело к панике на финансовых рынках. Последние несколько месяцев центральные власти пытаются взять кризис под контроль, заставляя банки усилить кредитную поддержку строительных компаний, чтобы они смогли сдать уже оплаченное жилье. Однако даже это не заставило покупателей вернуться на рынок недвижимости. Причина нынешней осторожности не имеет ничего общего со строителями. По мнению экономистов, покупатели не торопятся покупать жилье из-за общего замедления темпов развития китайской экономики и жестких мер борьбы с Covid-19. В октябре продажи квартир 100 крупнейших застройщиков в КНР снизились, по данным China Index Academy, на 26,5% по сравнению с октябрем 2021 года. В целом же, в 2022 г., снижение продаж уже составило 43%.

Вместе с очень жесткими мерами борьбы с пандемией кризис в строительной отрасли крайне негативно подействовал на всю китайскую экономику. В третьем квартале, например, рост ВВП КНР составил в годовом выражении 3,9%. Всего же за 9 месяцев года рост составил почти 3%, хотя еще в марте ставилась другая цель – 5,5%.