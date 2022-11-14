Крупный производитель военной экипировки вдвое увеличит выпуск своей продукции в 2023 году

На предприятии по выпуску изделий из высокопрочных материалов «Армированные композиты» («Армоком»), занимающемся разработкой и производством боевой экипировки и средств бронезащиты, пообещали в 2023 году существенно нарастить выпуск продукции для нужд ВС РФ.

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«Что касается "Армокома", в этом году мы досрочно выполнили гособоронзаказ, в частности по бронешлемам, и уже начали работать по гособоронзаказу на 2023 год», — цитирует агентство РИА Новости заместителя генерального директора компании Олега Фаустова. В следующем году предприятие произведет в 2 раза больше изделий, нежели в нынешнем, заявил он.

Как указывает информагентство, специализация предприятия «Армоком» - разработка и изготовление полной линейки средств индивидуальной бронезащиты для нужд МО и других силовых структур. В перечень продукции компании входят бронешлемы, бронежилеты, бронещиты, защитные костюмы и прочие элементы индивидуальной и коллективной бронезащиты.

