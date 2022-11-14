Рапсодия обязана своим названием древнегреческим певцам – рапсодам, которые путешествовали по стране и занимались музыкальными импровизациями, исполняя эпические поэмы на злобу дня. Они умели по-настоящему заворожить и удивить своих зрителей.

Вдохновившись этим умением, оркестр «Русская Филармония» создал оригинальную концертную программу «Лучшие рапсодии мира». В которой зрители смогут открыть для себя новое звучание мировых шедевров в исполнении симфонического оркестра и известных солистов-виртуозов, в классическом, джазовом и рок стилях!

"Рапсодия на тему Паганини" для фортепиано с оркестром – одно из самых ярких произведений Сергея Рахманинова. Оно представляет собой 24 вариации на тему Каприса №24 известного итальянского скрипача и композитора Никколо Паганини. Произведение, созданное в 1934 году, до сих пор поражает воображение музыкантов и слушателей своей сложностью и филигранными переходами от романтическо-ностальгического настроения к мрачным предчувствиям и драматизму.

Поводом для создания «Рапсодии в стиле блюз» американского композитора Джорджа Гершвина стало…объявление о предстоящем концерте с его участием в газете «Нью-Йорк Трибьюн», которое случайно попалось Гершвину на глаза в одном из бильярдных клубов города. Автор объявления и руководитель оркестра Пол Уайтмен признался композитору, что пошел на такой рискованный шаг, чтобы перехватить инициативу у конкурентов. Гершвин собрался с силами и буквально за месяц создал одно из своих лучших произведений, которое покорило сердца зрителей с первых минут. Эта рапсодия до сих пор пользуется большой популярностью и звучит не только в лучших концертных залах по всему миру, но и в известных фильмах, например, «Великий Гэтсби» База Лурмана.

«Рапсодия №2», принадлежащая перу венгерского композитора Ференца Листа, была написана в 1847 году. Фрагменты этого произведения можно встретить в разных мультфильмах, например, легендарном «Том и Джерри», а также в первой музыкальной комедии, снятой в СССР – фильме «Веселые ребята».

Рапсодия «Цыганка» была создана Морисом Равелем в лучших традициях произведений Ференца Листа и Никколо Паганини. Произведение было посвящено скрипачке Джелли д’Араньи, которая впервые представила его публике в 1924 году. «Испанская рапсодия» - первое оркестровое произведение Равеля, на которое его вдохновили рассказы матери о своём детстве, проведенном в Мадриде и мелодии из фольклора басков, к числу которых она принадлежала.

«Богемская рапсодия» – визитная карточка одной из величайших мировых рок-групп «Queen». Эта песня была написана Фредди Меркьюри в 1975 году и стала самым дорогим синглом в истории музыки. Каждый находит в ней что-то свое, а, по словам самого автора, «это одна из тех песен, которые заставляют фантазировать. Я думаю, что людям надо просто слушать её, думать о ней, и затем строить свои предположения о том, что песня им сказала».