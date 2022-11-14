«Лукойл» планирует устранить президента компании

На общее собрание акционеров НК «Лукойл» 5 декабря кроме выплаты дивидендов выносится и ряд организационных вопросов. В частности, планируется внести изменения в устав общества, согласно которым планируется устранить такой орган как правление, а единоличный исполнительный орган теперь будет называться не «президент», а «главный исполнительный директор».

Статья по теме: Лучше рынка «ЛУКойл» Такие изменения объясняются оптимизацией «структуры исполнительных органов управления Компании, обусловленные необходимостью повышения оперативности принятия решений». Главный исполнительный директор будет назначаться советом директоров. Как уже сообщалось ранее, совет директоров «Лукойла» рекомендовал выплатить дивиденды за счет части нераспределенной прибыли 2021 г в размере 573 руб на одну акцию, а за счет прибыли 9 месяцев текущего года – 256 руб. Дивиденды получат лица, владеющие акциями по состоянию на 21 ноября. Дивидендная доходность акций «Лукойла» в текущих ценах составляет 16,7%. На новость о планируемых изменениях в устав акции компании не отреагировали.

