Минфин намерен поменять внешний долг на внутренний

Внутреннее важнее внешнего
Минфин России может получить право обменять в 2023 году евробонды РФ на ОФЗ объемом до 800 млрд рублей. Предполагается, что новая опция станет поправкой, которую внесут в проект бюджета на ближайшую трехлетку (2023-2025 годы). Об инициативе министерства сообщил Интерфакс со ссылкой на собственный источник, знакомый с содержанием документа.
По этим данным, речь идет об обмене суверенных валютных евробондов по согласованию с их владельцами. Государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, предположительно, будут обмениваться на ценные бумаги РФ, которые номинированы в рублях. Сроки погашения могут быть либо аналогичными прошлым, либо более длительными.
Обменивать облигации собираются по рыночной стоимости, определять которую предстоит правительству. Как отмечает издание, выпуск новых рублевых бумаг для обмена предполагает превышение в следующем году верхнего предела госдолга РФ.
«Против» и «за»
Возникает естественный вопрос: зачем нам, точнее Минфину, это нужно? И чем это грозит нашему бюджету?
С одной стороны — ростом платежей по обслуживанию госдолга.
«С учетом того, что доходность рублевых облигаций России выше доходности евробондов, такой обмен может привести к росту стоимости государственного долга. Маловероятно, чтобы этой группе инвесторов предложили доходность ниже, чем всем остальным», — поясняет доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.
С другой стороны, с точки зрения экспертов, наряду с минусами есть более очевидные плюсы.
«Решение может снизить валютные риски. Минфин составляет бюджет, исходя из рублевых доходов. Если, например, курс USD/RUB сильно вырастет, то в абсолютном рублевом выражении размер долга в еврооблигациях (и купонов) тоже увеличится. Соответственно, расходы вырастут», — говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
«Если я правильно понял инициативу, то речь не идет о выпуске замещающих облигаций, которые были бы также привязаны к долларовой цене, но просто не имели бы кастодиальных рисков (такая практика сейчас проводится среди корпоративных бондов). Если бы были именно замещающие, то тогда для Минфина бы ничего не менялось в плане рисков», — добавляет эксперт.
Тему снижения рисков развивает и Владимир Григорьев, указывая на то, что сейчас купоны по евробондам платят в рублях, что при ослаблении рубля чревато ростом стоимости долга, ведь рублевый эквивалент купона в этом случае будет выше.
«Это хуже, чем более высокая ставка купона, потому что при реализации валютного риска рост стоимости обслуживания долга далеко не всегда предсказуем. Во-вторых, Россия, меняя валюту долга на рубли, в принципе радикально снижает возможности США и Евросоюза по санкционному давлению на государственный долг. И, в-третьих, это укрепляет позиции рубля, как валюты, используемой и для внешнего долгового финансирования, и для других международных операций», — перечисляет плюсы такого обмена ученый.
В целом же, как отмечает Василий Карпунин, данный шаг можно расценивать, как один из элементов постепенной девалютизации российской экономики, особенно в части тех валют, которые касаются недружественных стран.
Дают — бери, взял — держи
Заявленная планка в 800 млрд рублей — это примерно 13 млрд долларов по текущему курсу ЦБ. То есть, треть от внешнего долга РФ по евробондам: на 1 октября он составлял около 35,7 млрд долларов. Нерезидентам принадлежат бумаги на 16,943 млрд — 47,5% от общей суммы, то есть половина.
При этом, как показывает статистика, иностранные инвесторы, желавшие избавиться от еврооблигаций РФ, уже сделали это. Еще 1 июля на их долю приходилось 76,4% вложений на 29,234 млрд долларов, то есть, в полтора с лишним раза больше нынешнего.
Будет ли интересен оставшимся обмен бумаг, номинированных в валюте, на облигации, выпущенные в рублях? Да, вполне.
Как отмечает Василий Карпунин, среди держателей рублевых ОФЗ нерезиденты уже есть. То есть, предложение Минфина — не что-то сверхествественное, иностранцы наши бумаги знают и держат.
При этом, как добавляет Владимир Григорьев, поменять евробонды на рублевые гособлигации, скорее всего, будет выгодно для их владельцев.
«Доходность, скорее всего, будет выше. Нервотрепки, связанной с ожиданием очередных санкций или ограничений со стороны стран-эмитентов валют, в которой номинированы российские евробонды, станет существенно меньше. Остается риск ослабления рубля, но инвесторы в любом случае могут сейчас получить выплаты только в рублях, и совершенно очевидно, что не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе выплат в долларах или евро не будет», — добавляет доцент Института экономики и бизнеса РУДН.
Собственно, все эти факторы актуальны для всех держателей облигаций, вне зависимости от их юрисдикции. В том числе — для Банка России. По информации Интерфакса, для отечественного регулятора даже предусмотрена отдельная поправка: предложено дать ему право получать государственные ценные бумаги, номинированные в рублях, при их первичном размещении в рамках обмена на принадлежащие ЦБ валютные еврооблигации. Таким образом, валютные риски нивелирует не только Минфин. Что вполне укладывается в тренд по дедолларизации и защите оставшихся (и будущих) резервов.