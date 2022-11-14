Минфин намерен поменять внешний долг на внутренний

Минфин России может получить право обменять в 2023 году евробонды РФ на ОФЗ объемом до 800 млрд рублей. Предполагается, что новая опция станет поправкой, которую внесут в проект бюджета на ближайшую трехлетку (2023-2025 годы). Об инициативе министерства сообщил Интерфакс со ссылкой на собственный источник, знакомый с содержанием документа.

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По этим данным, речь идет об обмене суверенных валютных евробондов по согласованию с их владельцами. Государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, предположительно, будут обмениваться на ценные бумаги РФ, которые номинированы в рублях. Сроки погашения могут быть либо аналогичными прошлым, либо более длительными.

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Обменивать облигации собираются по рыночной стоимости, определять которую предстоит правительству. Как отмечает издание, выпуск новых рублевых бумаг для обмена предполагает превышение в следующем году верхнего предела госдолга РФ.

«Против» и «за»

Возникает естественный вопрос: зачем нам, точнее Минфину, это нужно? И чем это грозит нашему бюджету?

С одной стороны — ростом платежей по обслуживанию госдолга.

«С учетом того, что доходность рублевых облигаций России выше доходности евробондов, такой обмен может привести к росту стоимости государственного долга. Маловероятно, чтобы этой группе инвесторов предложили доходность ниже, чем всем остальным», — поясняет доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

С другой стороны, с точки зрения экспертов, наряду с минусами есть более очевидные плюсы.

«Решение может снизить валютные риски. Минфин составляет бюджет, исходя из рублевых доходов. Если, например, курс USD/RUB сильно вырастет, то в абсолютном рублевом выражении размер долга в еврооблигациях (и купонов) тоже увеличится. Соответственно, расходы вырастут», — говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Если я правильно понял инициативу, то речь не идет о выпуске замещающих облигаций, которые были бы также привязаны к долларовой цене, но просто не имели бы кастодиальных рисков (такая практика сейчас проводится среди корпоративных бондов). Если бы были именно замещающие, то тогда для Минфина бы ничего не менялось в плане рисков», — добавляет эксперт.

Тему снижения рисков развивает и Владимир Григорьев, указывая на то, что сейчас купоны по евробондам платят в рублях, что при ослаблении рубля чревато ростом стоимости долга, ведь рублевый эквивалент купона в этом случае будет выше.

«Это хуже, чем более высокая ставка купона, потому что при реализации валютного риска рост стоимости обслуживания долга далеко не всегда предсказуем. Во-вторых, Россия, меняя валюту долга на рубли, в принципе радикально снижает возможности США и Евросоюза по санкционному давлению на государственный долг. И, в-третьих, это укрепляет позиции рубля, как валюты, используемой и для внешнего долгового финансирования, и для других международных операций», — перечисляет плюсы такого обмена ученый.

В целом же, как отмечает Василий Карпунин, данный шаг можно расценивать, как один из элементов постепенной девалютизации российской экономики, особенно в части тех валют, которые касаются недружественных стран.

Дают — бери, взял — держи

Заявленная планка в 800 млрд рублей — это примерно 13 млрд долларов по текущему курсу ЦБ. То есть, треть от внешнего долга РФ по евробондам: на 1 октября он составлял около 35,7 млрд долларов. Нерезидентам принадлежат бумаги на 16,943 млрд — 47,5% от общей суммы, то есть половина.

При этом, как показывает статистика, иностранные инвесторы, желавшие избавиться от еврооблигаций РФ, уже сделали это. Еще 1 июля на их долю приходилось 76,4% вложений на 29,234 млрд долларов, то есть, в полтора с лишним раза больше нынешнего.

Будет ли интересен оставшимся обмен бумаг, номинированных в валюте, на облигации, выпущенные в рублях? Да, вполне.

Как отмечает Василий Карпунин, среди держателей рублевых ОФЗ нерезиденты уже есть. То есть, предложение Минфина — не что-то сверхествественное, иностранцы наши бумаги знают и держат.

При этом, как добавляет Владимир Григорьев, поменять евробонды на рублевые гособлигации, скорее всего, будет выгодно для их владельцев.

«Доходность, скорее всего, будет выше. Нервотрепки, связанной с ожиданием очередных санкций или ограничений со стороны стран-эмитентов валют, в которой номинированы российские евробонды, станет существенно меньше. Остается риск ослабления рубля, но инвесторы в любом случае могут сейчас получить выплаты только в рублях, и совершенно очевидно, что не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе выплат в долларах или евро не будет», — добавляет доцент Института экономики и бизнеса РУДН.

Собственно, все эти факторы актуальны для всех держателей облигаций, вне зависимости от их юрисдикции. В том числе — для Банка России. По информации Интерфакса, для отечественного регулятора даже предусмотрена отдельная поправка: предложено дать ему право получать государственные ценные бумаги, номинированные в рублях, при их первичном размещении в рамках обмена на принадлежащие ЦБ валютные еврооблигации. Таким образом, валютные риски нивелирует не только Минфин. Что вполне укладывается в тренд по дедолларизации и защите оставшихся (и будущих) резервов.