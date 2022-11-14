Москвичи смогут посетить экскурсии по более чем 35 фабрикам и заводам – Овчинский

Экскурсии по более чем по 35 фабрикам и заводам Москвы стартовали в столице в рамках проекта «Открой#Моспром». Более 170 туров пройдут с 14 ноября по 2 декабря. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«За неделю более двух тысяч человек подали заявки на участие в проекте. Регистрация продолжается, и в течение двух недель горожане смогут записаться на будущие экскурсии. Также увеличилось количество предприятий – посетить теперь можно более 35 площадок. Среди заводов есть новые предприятия: например, один из ключевых производителей автокомпонентов, где ежегодно выпускают более 150 видов штампованных деталей для 250 тысяч комплектов легковых автомобилей», – сообщил Овчинский.

Среди новых площадок проекта – производство «МикроЭМ Технологии», где выпускают печатные платы, и «Московский комбинат игрушек», на котором производят настольные игры. Зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте проекта «Открой#Моспром».

В рамках нового направления 24 ноября организуют экскурсии по специальному IT-маршруту. Гости посетят площадку одного из крупнейших производителей микроэлектроники в России и побывают в офисе российской технологической компании VK.

Москвичи и гости города также смогут посетить уже ставшие традиционными площадки для промышленных экскурсий. Например, на Щербинском лифтостроительном заводе экскурсантов ближе знакомят с процессом производства лифтовых кабин, которые установлены в домах по всей стране. Во время тура на московский тормозной завод «Трансмаш» покажут, как производятся тормозные системы для вагонов метро и междугородних поездов. Жители столицы по желанию примут участие в мастер-классах и узнают об истории развития столичной промышленности в музеях предприятий.