На фоне фейков о своей госпитализации российский министр озвучил планы работы на G20

«И про нашего президента уже лет десять пишут, что он заболел. Это такая, в общем-то игра, которая не новая в политике», — цитирует ТАСС слова Лаврова.

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Глава МИД сообщил о своих планах работы на саммите. По словам Лаврова, на завтра запланировано несколько его выступлений, а также подписание итоговой декларации.

«Только что звонила министр иностранных дел Индонезии, которая является председателем министерского процесса. Сейчас завершаются переговоры, наши эксперты там находятся, но министр по телефону контролирует эту ситуацию», — сказал Лавров.

Ранее информагентство AP распространило информацию о госпитализации Лаврова, ссылаясь при этом на индонезийских чиновников.

РИА Новости сообщают, что в рамках G20 российская делегация планирует озвучить конкретные инициативы по поставкам продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, а также организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.

Напомним, до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что рабочий график не позволяет Владимиру Путину присутствовать на G20. Российскую делегацию поручено возглавлять Сергею Лаврову. Саммит пройдет на Бали с 15 по 16 ноября текущего года.