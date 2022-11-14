Нефть прекратила снижение после негативного отчета ОПЕК

Нефть сегодня торгуется очень волатильно. В ходе азиатской сессии нефть теряла около 0,8% на росте курса доллара к корзине мировых валют. К открытию европейских площадок котировки практически отыграли все азиатские потери и даже пытались возобновить рост. Однако в дальнейшем укрепление доллара возобновилось, и нефть подешевела более чем на процент, начав тестировать на прочность техническую поддержку $95 за баррель.

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Удивительно, но снижение остановил традиционный ежемесячный отчет ОПЕК, который оказался совсем не радостным.

Так, согласно данным картеля, мировые запасы нефти с начала этого года по сентябрь выросли на 158 млн баррелей.

При этом если в первом квартале мировой спрос на нефть превышал предложение на 0,3 млн баррелей в сутки, то в дальнейшем ситуация поменялась. Во втором квартале предложение было больше спроса на 0,2 млн, а в третьем – на 1,1 млн баррелей в сутки.

Это картель объясняет «ослаблением экономической активности из-за роста инфляции, ужесточением денежно-кредитной политики крупнейшими центробанками, усилением геополитической напряженности», а также высвобождением странами МЭА запасов из стратегических резервов, сложностями в логистике и политикой нулевой терпимости к коронавирусу в Китае.

Таким образом, наблюдается «переход от дефицита к профициту предложения нефти».

При этом ОПЕК по-прежнему прогнозирует, что не входящие в ОПЕК станы в следующем году увеличат добычу на 1,5 млн до 67,1 млн баррелей в сутки.

Однако трейдеры увидели в отчете картеля намек на дальнейшую возможность сокращения добычи: «для устранения имеющейся неопределенности и повышенной волатильности рынка, ОПЕК+ и в дальнейшем будет предпринимать упреждающие решения для стабильности глобального рынка нефти».

