Окружная прокуратура Нью-Йорка ищет миллиарды FTX

Как сообщило в понедельник со ссылкой на источник Reuters, прокуратура округа Манхэттен расследует крах FTX, подавшей на прошлой неделе заявление о банкротстве. В прокуратуре от комментариев отказались.

Статья по теме: «Предательство мечты о крипто-утопии»: в США объяснили, почему о криптовалюте можно забыть

Ранее Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом, сообщало об исчезновении на бирже по меньшей мере $1 млрд. Они утверждали, что глава и основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевел $10 млрд клиентских средств в Bankman-Fried Alameda Research, часть которых пропала.

Один из источников оценил недостающую сумму примерно в $1,7 млрд. Другой сказал, что она составляет от $1 млрд до $2 млрд.

По их словам, финансовая дыра была обнаружена в отчетах, которыми Бэнкман-Фрид поделился с другими руководителями высшего звена в прошлое воскресенье. Оба источника занимали руководящие должности в FTX до этой недели.

В текстовых сообщениях Reuters Бэнкман-Фрид сообщил, что «не согласен с характеристикой» перевода на $10 млрд. «Мы не тайно переводили, — написал он. — У нас была запутанная внутренняя маркировка, и мы неправильно ее поняли».

На вопрос о пропаже средств Бэнкмен-Фрид ответил: «???».

