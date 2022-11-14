Песни группы «Секрет» впервые прозвучали под оркестр

В первые недели работы над музыкальным спектаклем музыканты и актеры репетируют отдельно - оркестр с дирижером, актеры - с пианистом, педагогом по вокалу и хормейстером. Зиц-проба — важный постановочный этап, когда оркестр и труппа встречаются, чтобы впервые исполнить все инструментальные и вокальные номера целиком и в том порядке, в котором они будут идти в спектакле. Все внимание во время такого прогона сосредоточено на музыкальной составляющей, поэтому он проходит без костюмов и декораций. В Театре МДМ участники зиц-пробы традиционно размещаются в фойе.

«Когда классические песни становятся музыкальным наполнением мюзикла, им придают более пышное и разнообразное звучание. Мне как музыкальному руководителю, предстояло домыслить всем знакомые хиты группы «Секрет»: обновить звук, актуализировать его. Хотя действие нашего спектакля происходит в 80-е, оставаться в рамках саунда тех лет было неправильно: приходя в театр, люди должны слышать сегодняшнюю энергетику. При этом мы почти не добавляли электронных сэмплов, обходясь живым звуком. Типичный секретовский бит брали у битлов, смотрели в сторону инди и поп-рока. «Секрет» вырос из рок-н-ролла и свинга, поэтому мы обращались и к прошлому, пойдя с некоторыми песнями в сторону джаза — Дина Мартина, Фрэнка Синатры. Благодаря всему этому мы получили интересное объемное звучание» – рассказал известный театральный композитор и аранжировщик Евгений Загот, лауреат “Золотой Маски”, который в мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой» также встанет за дирижерский пульт.

Один из создателей и солистов бит-квартета «Секрет», знаменитый актер и шоумен Николай Фоменко, одобряет такой подход и верит в успех проекта:

«Когда я услышал аранжировки, понял: это будет топ! Поверьте! Мне очень приятно, что наши музыка и слова гармоничны и сегодня».

Москвичи с нетерпением ждут главную премьеру сезона: на мюзикл, показы, которого стартуют 3 декабря, продано уже более 20 тысяч билетов!

Второе рождение песен «Секрета» состоится вслед за успехом российской постановки мюзикла «Шахматы»: напряженная эпоха 70-х на сцене Театра МДМ сменится 80-ми с их предчувствием больших перемен и духом романтики и свободы.

События мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» разворачиваются в Ленинграде на фоне белых ночей и разводных мостов. Зрители увидят приметы конца 80-х: рок-квартирники, неформальную молодежь, фарцовщиков. Но проблемы, которые встают перед героями, из разряда вечных: конфликт поколений, выбор между счастьем и благополучием, неприятие системного лицемерия.

Творческую команду возглавляет режиссер Михаил Миронов, за хореографию отвечает Ирина Кашуба, художественным оформлением спектакля занимаются сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам Татьяна Ногинова и художник по свету Иван Виноградов. Пьесу в соавторстве с режиссером спектакля Михаилом Мироновым написал драматург и сценарист Сергей Калужанов. Общий художественный контроль и руководство постановкой взял на себя продюсер Дмитрий Богачев.