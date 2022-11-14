Европа отбирает собственность «Газпрома»

Сразу две неприятные новости прошли по западным СМИ. Так, власти Польши приняли решение ввести внешнее управление в отношении принадлежащей «Газпрому» 48-процентной доли участия в СП EuRoPol GAZ, которое владеет проходящим по Польше участке газопровода «Ямал-Европа». Фактически речь идет об изъятии актива у российского собственника.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на польское экономическое издание «Паркет», решение принял министр развития и технологий республики Вальдемар Буда по запросу Агентства внутренней безопасности Польши. При этом у второго участника СП — польской PGNiG — все права на распоряжение ее долей EuRoPol GAZ остаются неприкосновенными.

Свое решение польские власти мотивируют невозможностью взаимодействия акционеров.

В «Газпроме» действия властей Польши пока не комментируют.

В конце апреля российский энергогигант приостановил поставки топлива Польше, после того, как та отказалась платить за газ в рублях.

Правительство России 11 мая включило EuRoPol GAZ и Gazprom Germania в список компаний, попавших под ответные российские санкции.

Сегодня же появились сообщения также о том, что власти Германии национализируют компанию Gazprom Germania, которая ранее занималась трейдингом, продажей, а также участвовала в проектах подземного хранения газа.

Ранее «Газпром» сообщал, что «дочерние общества публичного акционерного общества «Газпром» прекратили участие в обществе с ограниченной ответственностью «Газпром экспорт бизнес-сервисы», которое является единственным участником Gazprom Germania GmbH».

Впрочем, разговоры на Западе о возможной национализации дочек «Газпрома» и «Роснефти» шли давно. Комментируя их, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл это недопустимым, поскольку подобное решение, в случае принятия, «нарушит все мыслимые и немыслимые правила и законы».

Акции «Газпрома» сегодня торгуются «хуже рынка», а цены на газ в Европе растут на 10%.