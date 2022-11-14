Путин изменил порядок службы в армии для иностранцев и замеченных в употреблении наркотиков россиян

Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ о внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы. Теперь в российских Вооруженных силах смогут служить лица с иностранным гражданством.

Согласно президентскому указу, прохождение военной службы, помимо прочих категорий, «осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, — по призыву».

Кроме того, указом определяется порядок прохождения военной службы в мирное время иностранных граждан в ВС РФ и воинских формированиях, порядок заключения контракта о прохождении военной службы и прекращения его действия.

Еще одним важным изменением стали введенные ограничения на прохождение военной службы по контракту, которые распространяются на граждан, подвергавшихся административному наказанию за употребление наркотиков или психотропных веществ.

Они не смогут поступить на контрактную службу «до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию». То есть в течение года со дня окончания исполнения наказания или со дня уплаты штрафа.