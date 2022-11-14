«Роснефть» может выплатить рекордные промежуточные дивиденды

Совет директоров НК «Роснефть», как стало известно в понедельник, рекомендовал акционерам принять решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 20,39 рублей на акцию. Этот показатель может стать рекордным для промежуточных выплат компании.

«На выплату промежуточных дивидендов рекомендовано направить 50% чистой прибыли за 6 месяцев 2022 года», — пояснили в «Роснефти». Напомним, что нефтяная компания платит дивиденды дважды в год, направляя на выплаты 50% от чистой прибыли компании по МСФО.

В первом полугодии 2022 года «Роснефть» заработала 432 млрд рублей — это ее исторический максимум. Показатель на 13% превысил аналогичный результат за январь-июнь 2021 года и почти в 3 раза превысил уровень чистой прибыли, полученной по итогам всего 2020 года.

«Финансовые результаты за 1 полугодие 2022 года формируют надежную основу для выплат промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года», — заявил в сентябре глава «Роснефти» Игорь Сечин. В тогда же компания завершила выплату финальных дивидендов за 2021 год в общем размере 250,4 млрд рублей (23,63 рубля на акцию). С учетом промежуточных суммарные дивиденды по итогам 2021 года составили рекордные 441,4 млрд рублей (41,66 рубля на акцию).

В своем докладе на Евразийском экономическом форуме в Баку Игорь Сечин напомнил, что, по мнению аналитиков Goldman Sachs, в предыдущие годы отрасль страдала от существенного недоинвестирования — с пика в 900 млрд долларов в год до 300 млрд долларов в 2020 году. Это привело к тому, что средняя обеспеченность доказанными мировыми запасами сократилась вдвое — с 50 до 25 лет.

В текущей ситуации экспертное сообщество позитивно оценивает решение совет директоров «Роснефти». «Промежуточные выплаты могут составить около 216 млрд рублей — это рекорд для компании, который стал возможен благодаря выдающимся результатам работы в январе-июне. “Роснефть” является одной из самых надежных и перспективных компаний на российском рынке. То, что компания в нынешней непростой геополитической и экономической ситуации выплачивает дивиденды, несомненно, вселяет уверенность в инвесторов относительно будущего компании. И востребованность акций “Роснефти” на бирже подтверждает этот тезис. Только за последние полтора месяца котировки нефтяной компании выросли более чем на 40%. Думаю, в ближайшем будущем мы увидим дальнейший рост стоимости акций компании», — отметил Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»

«Стабильность и систематический рост дивидендных выплат "Роснефти" должны лишний раз вселить уверенность в инвесторов в исключительной надежности компании. Величина дивидендов "Роснефти" продолжает бить рекорды. Нынешние промежуточные выплаты, в случае одобрения акционерами, могут стать рекордными за всю историю – около 216 млрд рублей. Учитывая долю государства в компании, высокие поступления в бюджет в столь важный для страны момент делают "Роснефть" важнейшим элементом стабильности российской экономики. Этого удалось добиться благодаря продуманной стратегии компании, которая в период катастрофического недоинветсирования в отрасль со стороны нефтяных мейджоров вкладывала большие средства в развитие новых проектов. Сегодня мы видим, что эта работа уже окупается», — констатировал специалист аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

«Намерение «Роснефти» выплатить промежуточные дивиденды в очередной раз подтверждает, что компания неукоснительно соблюдает взятые на себя обязательства перед акционерами. У «Роснефти» стабильная и предсказуемая дивидендная политика с одним из самых высоких в отрасли коэффициентов выплаты. Не все мейджоры российского рынка так заботятся о своих акционерах. На контрасте с этим – решение народного Сбербанка, который отказался от выплаты дивидендов за 2021 год (при прибыли около 1,25 трлн рублей). И не факт, что вернется к этому вопросу в 2023 году», — указал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В конце сентября Газпромбанк в своем отчете по российскому нефтегазовому рынку спрогнозировал рост стоимости акций «Роснефти» более чем в 2 раза. Целевая цена ценных бумаг крупнейшей нефтяной компании России определена банком на уровне 540 рублей за штуку. От текущих котировок акций «Роснефти» (350-360 рублей) это предполагает рост более чем на 50%.

По итогам 2022 года в Газпромбанке ожидают увеличения дивидендных выплат «Роснефти» — они оцениваются в 47 рублей за бумагу. В таком случае дивидендная доходность компании составит 15%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли.