Россия отвергает предварительные условия для переговоров по Украине

Заместитель главы российского МИД Александр Глушко прокомментировал заявление своего финского коллеги Пекки Хаависто, назвавшего вывод всех российских войск с территории Украины обязательным предварительным условием начала любых мирных переговоров. По словам российского министра, предварительные условия для переговоров, включая означенное, являются неприемлемыми для Москвы.

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«Нет, такие условия, конечно, неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам. Но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — цитирует ТАСС слова представителя МИД России.

Также Александр Глушко высказался на тему посреднических усилий, которые время от времени демонстрируют представители Запада. В частности, он коснулся недавних заявлений французского президента Макрона, призвавшего увеличить дипломатические усилия для урегулирования, и главы австрийского МИД Александера Шалленберга, заявившего о необходимости «открытой двери» для российско-украинских переговоров.

«Это риторика, — сказал замглавы российского МИДа — Никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии мы не наблюдаем».