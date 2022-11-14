Россия отвергает предварительные условия для переговоров по Украине

Заместитель главы российского МИД Александр Глушко прокомментировал заявление своего финского коллеги Пекки Хаависто, назвавшего вывод всех российских войск с территории Украины обязательным предварительным условием начала любых мирных переговоров. По словам российского министра, предварительные условия для переговоров, включая означенное, являются неприемлемыми для Москвы.
«Нет, такие условия, конечно, неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам. Но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — цитирует ТАСС слова представителя МИД России.
Также Александр Глушко высказался на тему посреднических усилий, которые время от времени демонстрируют представители Запада. В частности, он коснулся недавних заявлений французского президента Макрона, призвавшего увеличить дипломатические усилия для урегулирования, и главы австрийского МИД Александера Шалленберга, заявившего о необходимости «открытой двери» для российско-украинских переговоров.
«Это риторика, — сказал замглавы российского МИДа — Никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии мы не наблюдаем».