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Российский рынок акций: геополитика как новая нефть

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
14 ноября 2022, 20:59

Рост рынка акций сегодня продолжился на фоне позитивных геополитических новостей и вопреки падению нефти. Индекс Мосбиржи близок к важной отметке.

Коллаж: Тамара Ларина