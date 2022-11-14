Российский рынок акций сегодня продолжил демонстрировать восходящую динамику. Произошло это под действием политических новостей: с утра трейдеры покупками отреагировали на сообщение, что Евросоюз пока не может принять новый пакет антироссийских санкций. А во второй половине дня «быков» поддержала новость от CNN о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс встречается в Турции с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным — обсуждается вопрос об осужденных гражданах двух стран, а также «ядерные риски». Сейчас любой контакт России с Западом воспринимается трейдерами очень позитивно.
Российский рынок акций: геополитика как новая нефть
Рост рынка акций сегодня продолжился на фоне позитивных геополитических новостей и вопреки падению нефти. Индекс Мосбиржи близок к важной отметке.
Коллаж: Тамара Ларина
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