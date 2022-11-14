Российский рынок акций: геополитика как новая нефть

Российский рынок акций сегодня продолжил демонстрировать восходящую динамику. Произошло это под действием политических новостей: с утра трейдеры покупками отреагировали на сообщение, что Евросоюз пока не может принять новый пакет антироссийских санкций. А во второй половине дня «быков» поддержала новость от CNN о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс встречается в Турции с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным — обсуждается вопрос об осужденных гражданах двух стран, а также «ядерные риски». Сейчас любой контакт России с Западом воспринимается трейдерами очень позитивно.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик