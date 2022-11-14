Демократы сохранили за собой Сенат

Шансов на победу в Палате представителей у республиканцев по-прежнему значительно больше, чем у соперников, но окончательные итоги выборов в нижней палате Конгресса США будут подведены через несколько дней. Между тем, сенат они вновь проиграли демократам. Причем, проиграли уже сейчас. Да и все еще ожидаемая победа в Палате представителей будет одержана с совсем незначительным перевесом, что еще больше осложнит положение Дональда Трампа, шансы которого стать лидером Республиканской партии неожиданно резко снизились. Сейчас многие республиканцы считают фаворитом губернатора Флориды Рона Десантиса.

Демократы окончательно опровергли все прогнозы специалистов относительно своего разгрома 8 ноября после ключевой победы в Неваде, где на выборах в Сенат победила Кэтрин Кортес Масто. Самое любопытное то, что кандидатуру миссис Масто считали очень слабой сами демократы, а республиканцы были уверены, что штата Невада у них в кармане. Тем не менее, Масто в духе общего неожиданного настроя промежуточных выборов совершила почти невозможное и победила кандидата от республиканцев Адама Лаксалта, кстати, близкого союзника Трампа.