Демократы сохранили за собой Сенат

Шансов на победу в Палате представителей у республиканцев по-прежнему значительно больше, чем у соперников, но окончательные итоги выборов в нижней палате Конгресса США будут подведены через несколько дней. Между тем, сенат они вновь проиграли демократам. Причем, проиграли уже сейчас. Да и все еще ожидаемая победа в Палате представителей будет одержана с совсем незначительным перевесом, что еще больше осложнит положение Дональда Трампа, шансы которого стать лидером Республиканской партии неожиданно резко снизились. Сейчас многие республиканцы считают фаворитом губернатора Флориды Рона Десантиса.
Демократы окончательно опровергли все прогнозы специалистов относительно своего разгрома 8 ноября после ключевой победы в Неваде, где на выборах в Сенат победила Кэтрин Кортес Масто. Самое любопытное то, что кандидатуру миссис Масто считали очень слабой сами демократы, а республиканцы были уверены, что штата Невада у них в кармане. Тем не менее, Масто в духе общего неожиданного настроя промежуточных выборов совершила почти невозможное и победила кандидата от республиканцев Адама Лаксалта, кстати, близкого союзника Трампа.
Теперь у демократов в Сенате 50 мест, на одно больше, чeм у республиканцев. И если на перевыборах в Джорджии победит республиканец, это даст Трампу и его партии лишь моральное удовлетворение: в случае равенства голосов во время голосования победу одержит партия, чью сторону примет вице-президент Камала Харрис.
После поражения в Неваде стане республиканцев несомненно усилится внутрипартийная борьба. Естественно, больше всех достанется Тампу, на которого сейчас все хотят переложить ответственность за провал и который лично поддерживал много откровенно слабых кандидатов от Республиканской партии. Сам экс-президент, кстати, кроме помощников и даже жены Меланьи, обвиняет в неудачах лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, который якобы не оказал ему необходимой помощи и поддержки.
Демократы показали лучший результат на промежуточных выборах правящей партии за два последних десятилетия. По крайней мере, таких результатов не было ни у Клинтона, ни у Обамы, рейтинги которых перед первыми промежуточными выборами были значительно выше, чем у Джозефа Байдена сейчас.
Демократы могут упрочить свое положение в Сенате и не полагаться на помощь Камалы Харрис, если их кандидат Рафаэль Уорнок победит на повторных выборах в Джорджии 6 декабря республиканца Хершела Уокера. В любом случае лидером демократического большинства в Сенате останется сенатор Чак Шумер.
Президент Байден заявил, что успех демократов является «отражением качества наших кандидатов. Для Байдена, который будет отмечать в предстоящее воскресенье 80-летний юбилей, неожиданный успех (относительный, конечно) на выборах стал отличным подарком.
«Я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду двух следующих годов срока»,- ответил на днях на вопрос журналиста о планах Джо Байден.
Контроль над Сенатом значительно укрепит позиции президента Байдена, который, кстати, сегодня встречается на Бали с китайским лидером Си Цзиньпином, во второй половине его президентского срока. Он позволит ему, например, без особых проблем назначать своих людей в правительство и суды.
Теперь все внимание будет привлечено к результатам выборов в Палату представителей. Окончательные итоги выборов в нижнюю палату главного законодательного органа Америки будут скорее всего объявлены в конце этой недели или на следующей неделе.