Центробанк назвал причины снижения инфляционного давления

Потребительские цены выросли в октябре на 0,18%. С поправкой на сезонность их прирост по сравнению с сентябрем уменьшился до 0,13%. При этом непродовольственные товары подешевели из-за снижения склонности домохозяйств к потреблению в условиях частичной мобилизации, а цены на некоторые продукты питания снизились благодаря расширению предложения, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».

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«Снижение текущего инфляционного давления стало результатом усиления мотива предосторожности в экономическом поведении домохозяйств в связи с частичной мобилизацией. Еще одним фактором было дальнейшее расширение предложения продовольствия, в том числе благодаря рекордным урожаям ряда культур», — сообщили в ЦБ.

За прошедший месяц подешевели многие товары с традиционно устойчивой ценовой динамикой, которая в большей степени определяется изменениями спроса. Так, возобновилось снижение цен на непродовольственные товары длительного пользования. Подешевели многие группы продуктов питания. Впервые за несколько лет снизились цены на молочную продукцию и кондитерские изделия. Аналитики Центробанка полагают, что расширение предложение продуктов питания произошло благодаря высокому урожаю, длительной тенденции к увеличению выпуска в животноводстве и экспортным ограничениям.

При этом регулятор сообщил о подорожании в октябре ряда услуг, в том числе за счет разовых факторов на рынке пассажирских перевозок. Годовой прирост цен на услуги увеличился до 11,27% – максимума с декабря 2015 года. В частности, в октябре существенно подорожали авиаперелеты (на 5,6%) после снижения цен в августе – сентябре. Высоким (хотя и ниже, чем в сентябре) был темп прироста цен на железнодорожные билеты (1,1%), в том числе из-за дополнительной индексации с 1 октября тарифов в регулируемом сегменте. При этом замедлилось удорожание услуг связи (до 1%) после всплеска в сентябре, но все же оно было выше, чем в среднем в марте – августе, отметили в ЦБ.